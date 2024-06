Connexió Erasmus+ des d’Itàlia fins a Vallada

L’IES de Vallada ha participat un any més en diferents mobilitats Erasmus+ amb alumnat d’Educació Secundària Obligatòria. Els objectius principals són millorar la competència en llengua anglesa, així com la competènica digital dins d’un entorn saludable i sostenible. Enguany, un grup de 12 alumnes de l’IC Borgonovo Val Tidone (Itàlia) va conviure amb famílies de Vallada i va participar en la vida diària dels 12 alumnes valencians de l’institut. Per això, van assistir a classe i visqueren experiències de la cultura de la Comunitat Valenciana.

Entre altres tallers realitzats al centre, destaquen un taller de robòtica on van poder practicar amb robots amb diferents reptes creats pels alumnes de l’IES de Vallada; un taller de jardineria dins de l’hort escolar; un d’activitat física; i fins i tot un de gastronomia local. A més a més, l’alumnat dels dos centres va visitar el castell de Xàtiva d’origen ibèric i romà; i també la ciutat de València, fent un recorregut pel seu centre, on l’alumnat de l’IES de Vallada va fer de guia turístic. La visita al cap i casal va finalitzar a l’Oceanogràfic i el viatge va ser tota una experiència cultural que de segur no oblidaran, afirma el professorat, que també és partícip d’esta experiència internacional, cultural i educativa.

La segona part de la mobilitat va ser a Borgonovo Val Tidone, on l’alumnat de Vallada va passar una setmana d’inmersió cultural i lingüística, junt amb famílies que els van mostrar de primera mà l’hospitalitat italiana. Durant una setmana van assistir a classe de Tecnologia, Matemàtiques, Literatura i Italià; a més, van participar en un laboratori de robòtica amb peces Lego; i, fins i tot, se van atrevir a fer pasta.

Dins del projecte Erasmus+ d’ambdós centres, la sostenibilitat era una part important i, l’alumnat —primer a Vallada i després a Borgonovo— van fer un taller sobre la possibilitat de posar panells solars als centres escolars. Van fer un estudi i van calcular el cost i el rendiment a l’hora de rebaixar la factura de la llum. A més, a Itàlia van tindre la visita de l’enginyer de l’ajuntament, Ivan Bergonzi, que els va explicar com van posar panells solars al centre de Borgonovo. Al de Vallada esperen fer-ho prompte.