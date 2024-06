La LIJ valenciana es prepara per al nou curs escolar

La literatura infantil i juvenil valenciana viu cada primavera una efervescència de novetats capaç d’il·lusionar, fins i tot, els més escèptics. L’objectiu és oferir al professorat i a l’alumnat les lectures més atractives i interessants capaces de consolidar l’hàbit lector entre els infants i els joves. Per això, els catàlegs de les editorials s’omplin de nous títols adequats a totes les edats.

Lectors i lectores que s’inicien

Per als més menuts abunden, sobretot, els àlbums il·lustrats. A Bromera, per exemple, trobem els títols següents: Quan la nostra casa es va partir, de Marina Aguirre, amb il·lustracions de Sergio De Giorgi, La mare és un llop, d’Ilan Brenman i Fran Parreño, Madril, d’Anya Damirón i Una de monstres, de Rocio Bonilla. Àlbums també són els títols següents d’Andana: Les tres cabretes i el trol, de Mac Barnett i Jon Klassen, La gran balena, de Benji Davies o El llibre que pot llegir la ment, de Marianna Coppo, als quals hem d’afegir Un secret, d’Anna Roig Llabata, publicat per Bullent. A més, hi trobem altres títols interessants per a l’alumnat del primer cicle de Primària, com ara El meu amic Polp, d’Aurora Ruá, publicat per Lletra Impresa, El misteri de la Roca Grossa, d’Alícia Casanova, publicat per Edelvives, El meu poble, de Jordi Tomàs a Andana o Maria Club de Futbol, un conte de José Carlos Andrés publicat per Bromera.

Segon cicle de Primària

Per als lectors de 8 o 9 anys, els llibres de poesia tenen un protagonisme destacat. Edicions 96 ens proposa un llibre de Voro Machancoses, D’allà cap ací, al zim-zam del balancí. Edelvives publica Quin mestratge, ser salvatge! d’Aina Garcia Carbó; i Andana, l’obra de Pau i au titulada Després de l’u ve el dos. Lògicament, també hi ha novetats narratives com, per exemple, el nou conte de Manel Joan i Arinyó, Els miracles del llop Cento, publicat per Edicions 96, La Reina Mora, de Joan J. Ponsoda, publicat per Aila, o Laia i la torre del taronger, de Joaquim G. Caturla, publicat per Bromera, editorial que ofereix també els llibres de l’atractiva col·lecció «La Tira».

Per al tercer cicle de Primària

Per als lectors de 10 o 11 anys, trobem un text teatral, Xut, de Roberto Garcia a Bromera, i algunes de les obres de narrativa infantil més interessants com, per exemple, Holabanana! de Maria Jesús Bolta, publicat per Edelvives, o com les dues obres de Pasqual Alapont, Eli i el fantasma, i Pau, el robot, publicades per Andana. També destacables són les dues narracions de Joanjo Garcia, El tresor d’Almudaina, publicada a Andana, i Quan els avis van marxar, a Perifèric, i els llibres Els pirates del temps de Paula Ferrer, a Andana, i El fantàstic Hotel Mandarina d’Esther Climent Gosp, publicada a Bromera.

Per a menors de 12 anys

El professorat de Secundària disposa també d’una variada oferta adequada tant a l’alumnat del primer con del segon cicle d’ESO. Bromera, per exemple, ens ofereix títols com Laia juga amb el mòbil, d’Enric Senabre, La vall del tresor, de Mariano Casas, o com els títols de la col·lecció «La Tira». En Voramar, trobem els títols Game Over de Laura Borao, i La boira, de Gràcia Jiménez; i Teresa Broseta publica Un estiu de pel·lícula a Edelvives. I per a lectors joves, de més de 14 anys, Lletra Impresa ens proposa la lectura d’El projecte Gènesi, de Manel Àlamo, obra a la qual acompanyen els llibres de Jesús Molla, Helena, i Pasqual Alapont, El joc de la veritat, publicades per Bromera. I interessants són també Rosa, de Francesc Pastor Verdú a Perifèric, i Diaris creuats de Carles Cortés a Voramar. Novel·les que tampoc no poden ocultar-nos una obra poètica per a joves com és la titulada De l’amor, i altres desficis adolescents, de Carles Cano a Perifèric. Tota una oferta que és testimoni de la bona qualitat de la LIJ valenciana.

