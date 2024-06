Preparar-se per a ser els astronautes del futur

L’espai, l’univers, les galàxies, la Lluna... el que està damunt dels nostres caps i més enllà dels núvols sempre ha fascinat els éssers humans. Grans i menuts de totes les èpoques i civilitzacions han volgut saber més, una curiositat innata que també és una bona eina per a ensenyar, sobretot les ciències. Per a respondre moltes preguntes i divulgar sobre el cosmos, el Museu de les Ciències ha inaugurat recentment tres exposicions: «Up to space. Misión espacial», «La luna al alcance de tus manos» y «Mediterranea», que se suman a «Marte. La conquista de un sueño».

del futur / per miriam bouiali

A través de mòduls interactius, realitat virtual i objectes originals tant de la NASA com de les missions espacials comunistes, «Up to space. Misión espacial» ensenya al públic com és ser astronauta des de la seua preparació, passant per la vida en l’Estació Espacial Internacional i la tornada a la Terra. L’objectiu d’esta exposició és posar-se en la pell d’un astronauta, poder sentir el mateix que estos professionals i altres qüestions relacionades amb els vols tripulats o les investigacions que es duen a terme. La mostra és molt interactiva i busca que el visitant es divertisca, posant a prova els seus reflexos, la força o la resistència per a marejar-se i no sentir nàusees.

D’altra banda, «La Luna al alcance de tus manos» proposa un recorregut especial per l’únic satèl·lit de la Terra, des de les primeres observacions fins a les missions més recents, sense oblidar la fita del primer humà que va anar. Està dividida en quatre seccions —«La Luna a través de la historia», «La Luna en datos», «Exploración lunar; pasado y futuro» y «Futuro»— i repassa fets des de les observacions de Galileo Galilei, fins l’Apolo 11 o el programa Artemis. Per la seua part, «Mediterranea» mostra imatges obtingudes amb la tecnologia espacial més avançada i disponible; mentre que «Marte. La conquista de un sueño» se planteja els reptes d’una futura colonització humana del planeta roig. També està «Gravedad Cero».

del futur / per miriam bouiali

Amb estes exposicions que criden a la participació dels visitants i altres activitats que el Museu de les Ciències té programades setmanalment per a grups escolars, la Ciutat de les Arts i les Ciències atrau diàriament a desenes d’estudiants d’excursió. Un exemple és el del Col·legi San José de Massanassa, que amb l’alumnat de 1r d’ESO ha desenvolupat durant este 2023-24 el que han anomenat «Massa-NASA project». Ángel Sánchez Martín, professor d’Anglés, ha sigut l’impulsor d’este treball interdisciplinari en el qual va proposar al seu alumnat que iniciaren una preparació per a convertir-se en astronautes, inspirats en Jorge Blanquer, un jove de 17 anys de Rocafort que vol anar a l’espai en un futur. El grup del San José va treballar el tema a les aules, van passar dos dies a l’Observatori Estel·lar de Titaguas, s’han presentat al desafiament Moon Camp Challenge de l’Agència Espacial Europea i han completat tot este treball amb una visita a les exposicions del Museu de les Ciències.

del futur / per miriam bouiali

«Jo el que volia és que vegeren que l’anglés és necessari, per això vaig pensar en el tema de l’espai, arran de Jorge Blanquer, que és un exemple que els resulta proper. A partir d’ahí vam començar a recaptar informació sobre les empreses i companyies privades que ja oferixen viatges espacials... i volia motivar-los i que sapigueren que hi ha molts treballs lligats a este sector i que poden estar ahí en un futur», apunta el professor. Així, en classe han preparat currículums per postular-se com a candidats —presentant-se en anglés—; han estudiat dones que lideren la carrera espacial i figures importants de la història; han aprés sobre els vehicles que s’estan creant... «Es tracta d’anar comprenent i involucrant-se en la carrera espacial», resumix el docent. «També han entés la importància de l’anglés, que és la llengua en la qual es comuniquen els astronautes de diferents països que hi ha a l’Estació Espacial i com la humanitat s’ha unit per a fer conseguir coses importants i positives», diu sobre els projectes i programes espacials.

Tanmateix, l’alumnat ha mirat i imaginat el futur gràcies al «Massa-NASA project». «Han vist que és realista pensar que se podrà fer turisme espacial, que en un futur igual ells poden viatjar i les excursions de fi de curs són a l’espai o hi haurà assentaments lunars», planteja Ángel Sánchez. També han vist «que el desenvolupament de la carrera espacial està present en el nostre dia a dia, per exemple amb els satèl·lirs». Les STEM, la lectura, la mediació i transmetre continguts en anglés —«que ara es valora molt»— són algunes de les competències que han treballat amb este projecte. Camino y Gonzalo expliquen que la tasca a classe s’ha basat en «investigar» i imaginar un futur més enllà de la Terra. «Jo no sabia moltes de les coses que hem aprés, ni que existia l’ESA, i el que més m’ha agradat és investigar i aprendre sobre tecnologia o innovació», afirma Gonzalo. Per a Mario, el més destacable és haver aprés a llançar coets en un taller i assegura que totes estes coses «en uns anys poden ser realitat».

Com apunta el professor, la visita a les exposicions del Museu de les Ciències, que van fer la setmana passada, és la manera de culminar «de meravella» este curs. Com el Col·legi San José de Massanassa, molts altres centres de dins i fora de la Comunitat Valenciana aposten per visitar el museu i les seues activitats didàctiques i divulgatives. De setembre a maig, la institució ha venut 240.000 entrades per a escolars i este mes espera i este més espera a 58.0000. Hi ha visites guiades per a les exposicions «Marte. La conquista de un sueño» y «Gravedad Cero».

D’altra banda, però també sobre el mateix tema, prop de 5.000 estudiants procedents de 100 centres escolars han assistit als planetaris en directe «L’Univers a la teua aula» este 2023-24. Esta activitat és a l’Hemisfèrica i està adaptada segons el nivell, des d’«Astromenuts», dirigit a escolars d’Infantil i «Un passeig pel Sistema Solar» per a estudiants de Primària; fins a «El nostre lloc en el Cosmos» per a Secundària i Batxillerat.

Suscríbete para seguir leyendo