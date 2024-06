El CVC lliura els premis als guanyadors del seu concurs escolar

Uns quants dies fa que es van reunir els jurats dels premis escolars, literaris i de dibuix que cada any concedeix el Consell Valencià de Cultura.

Ara toca lliurar els premis, tota una festa per al CVC, que es farà en un acte públic en la seu del Consell, carrer Museu, 3 de València, el dia 13 de juny, dijous, a les 12 hores.

Esta edició s’ha convocat sota el títol Els drets humans davant els reptes del món actual, per a commemorar el 75 aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans proclamada per l’ONU al desembre de 1948.

Un text quasi ideal, fruit de les Guerres Mundials del segle XX, amb el qual s’aspirava a donar valor jurídic universal a una sèrie de drets de les persones i a evitar la discriminació per raó de raça, religió, sexe, origen nacional o social, etc. Però des del principi la interpretació de les paraules de la Declaració va divergir per raons culturals i polítiques. A més, el pas del temps ha obert el camí a la valoració d’altres drets: per exemple, el dels migrants, els derivats de la irrupció de la intel·ligència artificial o d’internet, la distribució de la riquesa, entre altres.

Un centenar de centres escolars

Per a esta edició s’han presentat alumnes de 100 centres escolars de tot el territori valencià (molts ho han fet per primera vegada). En total, 3161 alumnes. 1820 en la modalitat de dibuix i 1341 en la literària. Un augment significatiu respecte de l’any passat.

Els noms dels alumnes i dels centres guanyadors, els dibuixos i els textos literaris premiats, estan tots en la web del CVC https://cvc.gva.es/concurs-escolar-literari-i-de-dibuix/ .

Dibuix d'Abel Mollà Palacios / Levante-EMV