Al rescat dels animals marins ferits en les costes

La Fundació Oceanogràfic, en el seu compromís amb la protecció de la biodiversitat marina, fa una important tasca de rescat i recuperació d’animals ferits o encallats que apareixen en qualsevol punt de la costa de la Comunitat Valenciana.

Quan s’albira qualsevol animal marí amb signes d’estar ferit, l’equip de rescat de la Fundació Oceanogràfic —a través de la Xarxa de Varaments de la Comunitat Valenciana—, es desplaça fins a la zona per a avaluar el seu estat amb proves diagnòstiques i revisions mèdiques veterinàries exhaustives.

Segons l’avaluació, els veterinaris determinen si l’animal pot ser reintroduït a la mar o si, per contra, requerix ser traslladat a l’Àrea de Recuperació i Conservació d’Animals (ARCA) de la Mar de l’Oceanogràfic per a la seua rehabilitació i posterior solta.

Què és un animal encallat?

S’entén com animal encallat aquella fauna marina que apareix en l’aigua o en l’arena i presenta algun tipus problema, ja siga desorientació o qualsevol patologia que puga estar afectant-lo.

Per a saber si un animal realment necessita ajuda o està encallat, es podrà identificar veient que està desorientat, presenta alguna lesió o està immòbil a la platja. En la Comunitat Valenciana, les espècies que amb major freqüència se solen trobar encallades a les platges són tortugues marines, xicotets cetacis i taurons i ratlles.

Com actuar?

Davant un varament a la platja, és fonamental no tocar a l’animal, tant per la seua pròpia seguretat com per la de les persones. A més, és crucial mantindre un perímetre de seguretat per a protegir la zona davant possibles apropaments. El més important és telefonar al 112, el telèfon d’Emergències, per a activar el protocol d’actuació de la Xarxa (formada per la Conselleria de Medi Ambient, la Universitat de València i la Fundació Oceanogràfic). En resposta a la trucada d’emergència, l’equip de rescat de la Fundació Oceanogràfic es desplaça fins a la zona afectada.

Temporada de tortugues marines

El mes de juny també és el començament de la temporada de anidament de tortugues marines i és crucial conéixer el protocol en cas de trobar tortugues, nius o els seus rastres. El passat estiu, es va registrar un rècord d’anidaments amb un total de nou nius en les costes valencianes, gràcies, sobretot, a la col·laboració ciutadana que, amb els seus avisos al 112, va fer possible protegir el niu.

Com és habitual en les posades de tortugues marines, part del niu es trasllada a una platja protegida i l’altra a les incubadores de la Fundació Oceanogràfic fins que els ous eclosionen. Una vegada naixen les cries, romanen un any en el projecte «Head-Starting» fins que tenen la grandària suficient que els permeta evitar a la majoria dels depredadors una vegada entren a la mar.

Les veterinaries, Marta i Emma. / Levante-EMV

De fet, dissabte passat es van soltar les primeres set tortugues a Dénia que van nàixer d’un dels quatre nius detectats l’any passat. Esta espècie té un comportament filopàtric, és a dir, dins de diverses dècades les femelles tornaran a la mateixa platja on va nàixer per a fer la posada d’ous.

La dedicació de la Fundació Oceanogràfic reflectix un compromís indestructible amb la protecció i conservació de la vida marina. Cada rescat i cada solta d’animals rehabilitats contribuïx a la preservació de l’ecosistema marí de la Comunitat Valenciana.