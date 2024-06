Ressenya de la setmana: "Laia juga amb el mòbil"

TÍTOL Laia juga amb el mòbil AUTOR Enric Senabre IL·LUSTRACIONS Anna Gisbert EDITORIAL Edicions Bromera COL·LECCIÓ El Nord

Laia juga amb el mòbil d’Enric Senabre narra diferents escenes en les quals una xiqueta de deu anys experimenta amb l’ús del mòbil. A Laia no li deixen tindre un aparell telefònic multiús, perquè utilitzar-lo li pot ocasionar problemes emocionals i dificultats d’aprenentatge.

No obstant això, Laia usa l’aparell quan el pare o la mare li’l deixen. Per això, en cada capítol es descriuen situacions divertides ocasionades per l’ús que Laia fa del mòbil i també comportaments que poden ser perillosos. Però la família de Laia vol que aprenga un ús responsable i útil de l’aparell.

En aquest sentit, la protagonista comprova que jugar amb les amigues a jocs reals és, molt sovint, tant entretingut o més que fer-ho amb els jocs digitals i, alhora, és víctima d’una relació amb una persona desconeguda. Amb un llenguatge accessible i directe, Enric Senabre ens ofereix una narració que, sens dubte, ha de fer reflexionar els lectors adolescents sobre la seua relació amb la tecnologia digital.

