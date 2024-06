Vacances amb llibres: aventures divertides, misterioses, originals…

A un mes escàs de les vacances escolars d’estiu, les famílies amb xiquets i xiquetes comencen a pensar com gestionaran el llarguíssim parèntesi estival. Sovint es tira mà de la família —ai, beneits iaios i iaies!—, es busquen escoles de temàtiques d’allò més originals, o fins i tot campaments, estades a l’estranger i tot un seguit d’ofertes a quina més atractiva. Tot siga per proporcionar a la nostra xicalla un temps d’oci que combine l’aprenentatge i la diversió i que ens permeta, per què no dir-ho, conciliar la vida familiar amb la laboral.

Es tracta, en definitiva, d’un temps d’esbarjo que habitualment les famílies tracten d’omplir amb un oci saludable i divertit; però alhora s’intenta que aporte alguna cosa més. I és ací on entren els llibres, perquè la lectura, sense dubte, és eixe valor afegit que sempre millora les coses. Aconseguir que els llibres acompanyen els nostres fills i filles els proporcionarà diversió, els ocuparà les hores amb una activitat tremendament beneficiosa i els prepararà per a acarar el nou curs –i la vida en general– amb garanties.

Com impulsem la lectura durant les vacances?

A l’estiu, tota cuca viu, o això diuen. Però és cert que la calor de vegades fa que fins i tot la xicalla tinga menys ganes d’eixir al carrer, sobretot en les hores de més sol. Plantegem per a eixos moments una activitat fantàstica com és encetar la lectura d’alguna col·lecció, o alguna saga literària: còmics, novel·les gràfiques, narracions amb protagonistes que tornen a eixir en cada entrega… aconseguim que se’n facen seguidors i no caldrà que ens preocupem pel seu hàbit lector.

Llegir o banyar-se? Millor les dos coses!

Si bé és cert que la calor ens imposa determinades rutines, també és de veres que eixir de casa és important durant els dies llarguíssims de les vacances. En aquest cas podem optar per les biblioteques públiques, que sovint plantegen programes lectors específics per a l’estiu –atenció als ‘campaments literaris’!– o fins i tot traslladen una mena de ‘subseus’ en forma de vehicles o altres equipaments a piscines i platges. La lectura esguitada amb un bany refrescant és una opció de primera que encisarà els menuts i les menudes.

Hi ha festa, al teu poble? Llegim-la

Les festes d’estiu són amigues dels llibres. Sovint, en les festes dels pobles es programen activitats per a xiquets i xiquetes, i entre ells segur que hi ha contacontes i presentacions literàries. Acudiu amb els menuts i les menudes, no els priveu del plaer de conèixer els i les artistes que creen la màgia amb l’ajuda de les paraules i la imaginació, de segur que els impulsaran a seguir la senda que els dibuixen i refermar, així, la seua afició per llegir.

Organitzem un club de lectura d’estiu

Als clubs de lectura es reuneixen persones amb interessos literaris comuns, però també podem organitzar les propostes lectores a partir d’algun tema d’interés de xiquets i xiquetes. Però si hi ha una proposta verdaderament interessant en este sentit és la lectura de clàssics juvenils: Matilda, Pippi Langstrump, Tom Sawyer, Senyor de les Mosques, El diari d’Anna Frank, La història interminable, Momo… La llista d’obres imprescindibles i adequades per a trencar la rutina estival –i anual– és llarga i variada, donem-los l’oportunitat de conéixer-les.

I, sempre, anem de llibreries!

A les llibreries trobem, en qualsevol època de l’any, opcions diverses per a tota mena de lectors i lectores, i també a l’estiu. Portem els nostres fills i filles a veure les taules de novetats, acostumem-nos a fer de la visita a la llibreria una activitat quotidiana, perquè tots els hàbits es fan a base de repeticions.

I llegim, esdevinguem un exemple per a les criatures de casa: encara que de vegades ens desesperen, per més que pensem que no ens fan cas, en som un model que seguiran durant tota la vida… si llegim, llegiran.