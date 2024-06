Ressenya de la setmana: "De l’amor, i altres desficis adolescents", de Carles Cano

"De l’amor, i altres desficis adolescents" de Carles Cano és un llibre insòlit. És cert que, a poc a poc, es publiquen cada vegada més llibres de poesia infantil, però no de poesia per a adolescents: un fet inhabitual.

Per tant, la primera cosa que s’ha de destacar davant d’aquest llibre és la valentia de l’autor i de l’editorial per a proporcionar-nos uns textos poètics especialment dirigits a lectors i lectores de més de 12 anys. No obstant això, si deixem a part el gènere utilitzat, el llibre és coherent amb la trajectòria de Carles Cano.

Hi trobem poemes sobre temes molt diversos, però amb un predomini temàtic de l’amor o el desamor molt adolescent.

També hi trobem temes relacionats amb l’estudi i la gran quantitat d’assignatures del currículum, sobre la natura i el pas del temps. Alguns poemes tenen un to líric, però, en general, hi ha una visió irònica que impregna el millor estil de l’obra, amb jocs de paraules i de ritmes que fan d’aquest llibre una lectura molt recomanable.

