Alumnes de Primària i Secundària es converteixen en periodistes per un dia

El suplement Aula d’esta setmana, que es publica amb l’edició de demà de Levante-EMV, dedica la seua portada al poder educatiu del Periodisme amb diversos projectes en el CEIP Rafael Mateu Cámara, amb els alumnes de Primària; i l’IES Jordi de Sant Jordi de València, destinat als joves de Secundària. En tots dos centres educatius els alumnes han aprés i estudiat com és el Periodisme i el paper que té, a més, han elaborat un periòdic complet. Per part seua, en l’IES Jordi de Sant Jordi han dedicat tot el diari a la dana, explicant com van viure la catàstrofe.

Portada suplement educatiu Aula. / Levante-EMV

El suplement Aula d’esta setmana ofereix també informació sobre la convocatòria dels premis ‘Sapiència’, impulsats per les universitats en col·laboració amb la conselleria d’Educació, que premia els projectes científics dels alumnes.

D’altra banda, se celebren unes jornades organitzades per la UPV juntament amb el Centre del Carmen per a unir als professionals de l’art amb l’escola. Finalment, Aula inclou un nou lliurament dels consells literaris de Bromera i la tira de Ciro.