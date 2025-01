EduCaixa posa a disposició dels centres recursos contra les ‘fake news’

EduCaixa ha creat «El laberinto de la información», un recurs pedagògic disponible al web, que treballa continguts d’alfabetització mediàtica i pensament crític per detectar i frenar la desinformació a les aules de primària.

El projecte dota els docents i les famílies de les eines necessàries per ensenyar competències mediàtiques a escolars, a través de diferents reptes que han de superar, podent-se enfrontar així a la realitat digital en la qual viuen immersos.

Com expliquen des d’EduCaixa, —el programa educatiu de la Fundació La Caixa —, «El laberint de la informació» sorgix junt amb Maldita.es i Verificat, en un context de creixent preocupació per la desinformació i la necessitat de fomentar competències mediàtiques i informacionals des d’edats primerenques. Així s’ha identificat a través de diferents grups de treball de les entitats amb docents de Primària, així com de l’anàlisi de l’entorn educatiu, que mostra una escassetat d’eines per ensenyar competències mediàtiques a xiquets i xiquetes.

Està dissenyat per ser una eina integral i adaptable a diferents contextos i actors: des de professorat i estudiants de primària, fins a famílies i tutors i, fins i tot, personal d’educació no formal. Està enfocat d’una manera pràctica i didàctica i, convertint-se en exploradors, ajuda l’alumnat a preparar-se per navegar pels entorns digitals de manera efectiva i ètica.