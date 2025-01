"Mateu News": El poder didàctic del periodisme

L’alumnat de 6é de Primària del CEIP Rafael Mateu Cámara de València s’han convertit en periodistes durant uns mesos. Han creat el ‘Mateu News’ on conten com ha sigut el pas per l’escola, des d’Infantil fins a este curs, quan finalitzaran la Primària, i també han tractat qüestions que els interessen.

Les 20 pàgines de la publicació escolar amaguen darrere molt de treball per a la seua preparació. A més de servir com a record i testimoni del seu pas per l’escola, s’ha vertebrat com un Aprenentatge Basat en Projectes durant tot el primer trimestre i en les sessions de Projectes Interdisciplinaris. Al centre fan un d’estos treballs cada tres mesos.

Així, com explica la tutora Teresa Villena, l’alumnat va començar a investigar, primer, què és un diari (en versió digital i paper), les seccions que hi ha habitualment, quina és la finalitat i com són els diferents gèneres periodístics que conformen una publicació. Després de manera cooperativa i assembleària van decidir com seria el seu ‘Mateu News’, tant el contingut com el disseny, que també han elaborat a classe, tot amb l’ajuda de l’àrea d’Orientació del centre públic i de la tutora i les mestres d’Anglès i Suport.

El diari, en resumir fets importants de la vida acadèmica de l’alumnat en l’escola, té un fort component emocional, ara que passaran a Secundària, però el projecte també ha sigut una gran eina pedagògica i didàctica. Teresa Villena explica que era una manera «d’integrar els continguts curriculars» i, a més, «servir de record de la seua escolaritat i dels nou anys que han passat junts».

«Ha sigut una manera de conèixer què és un diari, els professionals implicats i com són els textos periodístics, junt amb la posada en pràctica de sabers bàsics i d’integrar totes les matèries, en un projecte interdisciplinari», detalla. «Sempre, quan se proposa un projecte, hi ha una motivació molt gran —eixe producte final—, i això els enganxa per a voler fer-ho. Vam partir de la investigació i, a poc a poc, va anar naixent, després d’assemblees i d’una forma molt bonica. Va ser una presa de decisions realment democràtica», apunta la tutora.

La classe, treballant per grups. / Levante-EMV

També destaca el treball en grups cooperatius i l’ús de les TIC, per a donar forma a tot el contingut que havien decidit i havien anat recopilant. Tanmateix, com a cirereta del projecte, la classe de 6é va rebre la visita de dos periodistes de Levante-EMV, que van respondre a les nombroses preguntes dels xiquets i xiquetes sobre la rutina diària a una redacció, com preparar una entrevista o com es cobrixen situacions excepcionals, com la dana, entre altres curiositats. «Com marca la Lomloe, també se’ls ha introduït un poc el tema de les professions», afegix la docent.

Tot i que el resultat, el contingut i l’aparença del ‘Mateu News’ són quasi immillorables i consideren que ha quedat «preciós», Teresa Villena destaca, sobretot, «que el procés és més important que el producte final». També s’han quedat «amb la part més emocional, valorar tot el que han fet estos anys i el que els transmetem sempre els professors: que cal ser bones persones».

Reflexió, anàlisi i selecció

En tres llengües —valencià, castellà i anglès— i a 50 mans —les dels 25 alumnes—, l’alumnat convida en el seu diari «a llegir cada línia, ja que han sigut escrites per nosaltres després d’un treball intens de reflexió, anàlisi i selecció». Hi ha seccions com Salut, Ciència i Tecnologia, Educació, Turisme, Medi Ambient, Esports, Tendències, Art and Culture, Gastronomia, Entrevistes, Entreteniment, Editorial... i un munt de fotos i records que han deixat per escrit.

«Este periòdic naix de la necessitat de plasmar els fets més rellevants de la nostra vida en el CEIP Rafael Mateu Cámara. Gràcies a la realització d’un Aprenentatge Basat en Projectes hem pogut llançar l’edició especial del nostre diari. Nou anys de vivències, records i aprenentatges. Som Mateu Cámara», resumixen ells mateixos.

«Ha sigut un procés de tot un trimestre, de moltes setmanes treballant, de motivació, imaginació… i hem de destacar la funció social, tant del periodisme com de l’escola. També és important treballar el periodisme contra les ‘fake news’, és necessari, i en 6é de Primària ja comencen a diferenciar el que és una mentida d’una veritat, el que és bon periodisme de tafaneries», apunta Teresa Villena.

«En esta època de certa decadència i de confusió, ha sigut molt enriquidor per a l’alumnat, els ha apropat a un món desconegut per a alguns, posant en el seu coneixement el gran valor i impacte social de la professió», defensa la mestra.