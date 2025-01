Parets plenes de vida. Construïm la nostra escola a través dels murals

Des del principi dels temps, els éssers humans ens expressem a les parets de les coves a les parets de les esglésies i ara als murs de les nostres ciutats amb els grafitis i els murals. A casa, les parets, o el sol són plataformes idònies per a desenvolupar la creativitat dels més menuts i la capacitat d’esglai dels pares i mares, tot i que sempre hi ha la possibilitat de descobrir l’artista de la família.

Mirem amb nous ulls la ciutat.

El muralisme ha esdevingut des de fa uns anys en una disciplina artística de moda i que ha servit per a fer campanyes publicitàries, decorar i donar-li personalitat a edificis o espais públics, o posar guapa una ciutat amb la proliferació de festivals de muralisme. Tot allò que tenia l’empremta d’embrutar i de transgressor dels grafitis, ara té una nova vocació transformadora i educativa.

De fet, la primera iniciativa que us proposem és visitar els murals que hi ha als carrers dels vostres municipis, de segur que hi ha algun mural: conéixer la història del mural, quan es va fer i per què, és una bona tasca de coneixement del medi. Una altra proposta és visitar València. Barris com el Carme o el Cabanyal s’han convertit en autèntiques galeries d’art urbà.

A més, algunes iniciatives tenen vocació educativa. Per exemple, els murals de Dones de la ciència que va posar en marxa la Universitat Politècnica de València i la Fundacion Española para la Ciencia y la Tecnologia (FECYT). Un projecte per a visibilitzar les dones que han aportat a la ciència i que unix el treball de les artistes que han pintat murals de científiques en diferents murs de la ciutat de València.

Marie Curie, Clara Campoamor, Valentina Tereshkova / Germán Caballero

I si fem el nostre mural?

En les nostres escoles, fins i tot, les pedres eduquen, per això us proposem utilitzar els murs, les parets i el pati per a crear un mural. El mural és el resultat d’un procés en el qual confluïxen diverses eines pedagògiques.

És a dir, més enllà del resultat, l’essència del mural escolar és el procés, un procés col·laboratiu entre l’alumnat i la resta de comunitat educativa. Ens aporta una nova visió de l’espai i les seues dimensions, ens permet treballar amb les mans i desenvolupar la creativitat i la imaginació.

A més del vessant artístic, la creació d’un mural col·laboratiu té un potencial transversal inigualable. Pot ser una bona manera d'aprendre a mesurar distàncies, angles i formes de les figures geomètriques i jugar amb les matemàtiques. I si ho apliquem al llenguatge i fem més divertit llegir poesia i deixem l’empremta dels nostres peus en un mural alhora que llegim el poema "Peus" de Marc Granell.

I si deixem escrita gràficament la història del centre o del barri on estem en una paret, perquè la coneguen les noves generacions o les nostres famílies. També podem commemorar una jornada internacional com el dia de la Pau, o de la Dona amb un mural al·lusiu.

Com fer-ho

Busquem un mur o, una paret interior o exterior. Els professionals recomanen sempre pintar-la de blanc i consultar amb la tenda de pintura de confiança, quin tipus de material utilitzem. Actualment, trobem moltes claus i orientacions per a dissenyar dibuixos a gran escala, ara bé, tenim a l’abast membres de la comunitat educativa, siguen mestres, pares, mares o iaios que ens poden ajudar.

La Comunitat Valenciana és una gran pedrera de muralistes, artistes i il·lustradors, que desenvolupen alguna de les seues creacions amb la participació de les escoles, amb tallers on la xicalla participa i té el seu espai en blanc per a deixar la seua petjada en el temps. Iniciatives d’aquest caire, per sort són cada vegada més habituals en diversos municipis.

Fer un mural o un grafiti als nostres centres els fan més nostres, és una eina de treball col·lectiva i propicia l'ús de l’espai compartit. Una paret és un llenç en blanc, no hi ha límits.