Parlem de Paco Roca, el mestre valencià del còmic i la il·lustració

Paco Roca (València, 1969) és una de les figures més destacades del còmic contemporani, reconegut tant a Espanya com en l'àmbit internacional. Format a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de València, ha dedicat la seua vida a plasmar històries captivadores a través de vinyetes que combinen sensibilitat, reflexió i art.

La seua trajectòria com a autor de còmics l’ha portat a ser traduït a tretze països i a rebre prestigiosos guardons. Entre les seues obres més icòniques destaquen Arrugues (2007), que va obtindre el Premi Nacional del Còmic i va ser adaptada al cinema, i Els solcs de l’atzar (2013), una magistral exploració de la memòria històrica. També destaquen títols com L’hivern del dibuixant (2010), La casa (2015) i Regreso al Edén (2020).

La versatilitat de Roca no es limita al còmic. Ha treballat com a il·lustrador en campanyes socials, murals i cobertes de llibres. A més, ha impartit xarrades i tallers en diversos països, compartint la seua experiència i passió per l’art del còmic.

Entre els seus reconeixements més recents, destaquen la Medalla d’Or al Mèrit en les Belles Arts (2021) i el Premi al Mèrit Cultural Ciutat de València (2023). En 2016 va ser nomenat fill predilecte de València i, des de 2024, és membre del Patronat de la Biblioteca Nacional.

Talent, compromís i emoció

L’obra de Paco Roca, tant a les pàgines d’un còmic com a les parets d’un museu, és testimoni del seu talent, compromís social i capacitat per emocionar i connectar amb lectors de totes les edats.

La seua habilitat per adaptar-se a diferents registres i formats fa que el seu estil siga únic i inconfusible, consolidant-lo com un referent del còmic i la il·lustració.