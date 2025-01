El Centre d’Art Hortensia Herrero comença l’any amb noves activitats escolars i familiars

El Centre d’Art Hortensia Herrero (CAHH) arranca l’any 2025 amb la renovació del seu programa de visites especialitzades i activitats. Passat un any natural, en el qual es van llançar les primeres activitats especials per a totes les edats, les visites escolars i les especialitzades en diferents temàtiques, el CAHH continua proposant experiències diferents per a arribar a tots els públics.

Al llarg de l’any, i començant este mes de gener, s’han programat diferents activitats. Dos d’elles ja estan definides i les seues entrades, disponibles. Es tracta de «Manos al arte», dirigida a xiquets de 6 a 36 mesos d’edat, i «Arte Digital», per a tots els públics.Estes dues novetats se sumen a les que ja estaven en marxa, i que es reprenen estos dies.

«Manos al Arte» (del 25 de gener al 9 de febrer) és una activitat sensorial que convida als més menuts a submergir-se en el món de l’art contemporani, d’una manera divertida i educativa. A través d’un recorregut guiat pel museu, els xiquets poden interactuar amb obres d’art, explorant diverses textures, colors i formes. Les dinàmiques estimulen la seua curiositat, fomenten el seu desenvolupament cognitiu i emocional, i creen una primera connexió amb l’art a través de l’experimentació i el joc.

Així, «Manos al Arte» és un espai en el qual cada xiquet pot sentir, tocar i descobrir elements amb les mateixes textures, formes i colors amb les quals estan fetes algunes de les obres d’art exposades, fent de la seua primera trobada amb l’art contemporani una experiència memorable i enriquidora.

D’altra banda, «Arte Digital en el CAHH» permet explorar les obres digitals més fascinants del Centre d’Art Hortensia Herrero, en una visita guiada pel director de Tecnologia. El participant descobrirà els secrets darrere de peces úniques: des del seu disseny fins als desafiaments tècnics que les fan possibles. A més, coneixerà com es transforma un palau del segle XVII en un edifici intel·ligent del segle XXI, en una fusió de tecnologia i art de manera innovadora i oferint una experiència visual i emocional única.

Altres activitats que continuen són: «Tú, el artista» (8 i 22 de febrer); «Un museu ideal» (18 de gener, i 1 i 15 de febrer) i la visita arquitectònica (demà, dijous).

La venda d’entrades per a estes activitats i visites especials s’obri a dos mesos vista, igual que les entrades generals del CAHH.