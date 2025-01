L'art també és per a les escoles

La Universitat Politècnica de València acull des de hui i fins al divendres les jornades «Art i escola. Quin art per a quina educació?», amb l’objectiu de conèixer les principals propostes artístiques als centres educatius que s’han treballat els últims anys en una xarxa espanyola, amb presència de la Comunitat Valenciana, a més de fomentar que els espais escolars també poden ser espais de cultura.

La Universitat Politècnica de València —a través del seu departament d’Escultura—, organitza les jornades, que també promouen la Red Planea — i dins, la valenciana Permea—, així com el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. És la primera iniciativa d’este tipus que s’organitza i la intenció és que perdure en el temps, amb jornades periòdiques d’anàlisi. Les activitats es realitzen a la Facultat de Belles Arts del Campus de Vera de València (Auditori Alfons Roig), amb l’objectiu també de què l’alumnat de la carrera conega que el món educatiu pot ser una eixida laboral, més enllà de la docència.

Des de fa anys, existix un ampli consens sobre la importància de l’educació artística en els processos formatius de la infància i l’adolescència i es reivindica amb força la necessitat de promoure el seu desenvolupament i facilitar una major implementació en els plans educatius. Clara Boj —docent de la UPV, artista visual i investigadora en art i educació—, explica que Planea —una xarxa estatal que conjumina educació i art— porta cinc anys implantant-se a la Comunitat Valenciana, Andalusia i Madrid, i en les jornades es donarà a conéixer el treball fet, perquè hi ha voluntat que arribe a la resta de territoris.

Segons l’experta, «cada vegada més hi ha un interés creixent en crear espais de col·laboració entre art i escola». Incidix molt en què, tot i que no és un àmbit molt explorat, «les escoles també són espais oberts a la creativitat».

A València, la xarxa Planea compta amb més de 200 centres educatius que fan projectes, tant de forma autònoma com amb artistes o docents que els assessoren. «A poc a poc, s’ha construït un teixit de professionals que han demostrat que les ferramentes de l’art o la forma de pensar contemporània que plantegen alguns artistes són molt valuoses a les aules». «La idea de Planea és que l’art es treballe de forma transversal, en tot el currículum, per a poder pensar críticament sobre grans problemes de la societat actual», apunta.

En açò, Clara Boj assegura que l’última llei educativa aprovada a Espanya —la Lomloe— «és una molt bona aliada, perquè des del principi planteja que una de les finalitats de l’educació és una ciutadania més crítica, amb capacitat d’actuar en les emergències i de crear un futur per a tots, a través de situacions d’aprenentatge i ferramentes».

De la tradició cap a la innovació

Aleshores, dins del treball que ja s’ha fet en moltes aules valencianes —com l’IES Bovalar de Castelló, el CEIP La Coma de Paterna o el CRA Terra de Riuraus a Llíber i l’Alcalalí—, les jornades que hui comencen i que es desenvoluparan fins al divendres proposen reflexionar de manera conjunta «sobre l’educació artística del present, quin tipus d’art és valuós per a l’aula i com vincular-ho al territori, la cultura i les tradicions o el canvi climàtic».

Xiquets i xiquetes, dibuixant. / Levante-EMV

A la xarxa Permea —l’extensió valenciana de Planea— es treballa per «l’autonomia dels docents, amb formació i recursos», per exemple, a través de «caixes de recursos creatius» amb materials «i l’imaginari i informació sobre un artista», que fan arribar a escoles i instituts.

Quan els centres contacten amb artistes o la red Permea per a començar un projecte, Clara Boj reconeix que «les peticions acostumen a partir d’una visió més tradicional de l’art, buscant l’expressió de l’alumnat, les destreses, treballs manuals...»; mentre el que els experts i artistes de hui dia proposen és «combinar eixos paradigmes més tradicionals de l’educació artística per a evolucionar cap a formes de treball més contemporànies».

«Ha d’haver un canvi de paradigma que vaja des d’entendre les arts des d’una faceta més expressiva i anar a una forma més de coneixement cap a les ciències, les ciències socials, l’experimentació i la tecnologia; ampliant l’imaginari».

No obstant això, quan s’aplica la Lomloe en este sentit, lamenta que encara hi ha «moltes resistències», però també s’ha aprofitat a la Comunitat Valenciana l’assignatura de Projectes Interdisciplinaris, que cursos passats va ser obligatòria. «Ha sigut positiu, però no voldríem que l’art es quedara només en un horari en concret, sinó que estiga en tot el currículum, ha de ser més ampli, tot i que sí que ha servit per a fomentar i donar-li més espai», reconeix.

Clara Boj defensa que «les preguntes que ha de fer-se l’escola també són les que es fan els artistes, sobre les distintes crisis que ens travessen».

Ara, a les jornades de la UPV parlaran de l’educació artística del present; i com de les arts es pot aprendre a diferents edats, a través de molts artistes, «involucrats socialment i situats en la realitat actual, que no creen aïllats i per una qüestió només estètica, sinó que pensen en qüestions que ens afecten a tots».

A més, indica en què «la docència és una de les eixides més rellevants dels estudiants de Belles Arts», al mateix temps que fer projectes conjunts amb centres educatius «amplia el marc d’acció» dels artistes, ja que estan en contacte amb altres relats, no només amb museus o galeries, àmbits més tradicionals i restringits».

«Hi ha molt a explorar en este sentit», defensa. En les jornades s’abordaran estes i altres qüestions mitjançant conferències, taules redones, casos d’estudi i tallers pràctics, a través de diversos professionals.