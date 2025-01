Llibreries, un viatge al plaer dels sentits

Des que Michael Ende ens convidara a entrar a aquella botigueta amb campanetes de llautó regentada pel vell llibreter remugaire Karl Koreander, molt han canviat les llibreries i les llibreteres. Allò que perdura al llarg del temps és el mateix esperit i màgia d’un lloc on totes les històries són possibles a través de les pàgines dels llibres.

Visitar les llibreries en família o amb els companys de classe és una aventura que ens obri un munt de possibilitats. Les llibreries són un gran aparador d’imatges, un tràiler de la pel·lícula on ens podem capbussar quan arribem a casa. Les cobertes són la portada d’entrada als llibres i en eixe trànsit fins que obrim les pàgines, a les llibreries poden disfrutar de molts altres estímuls.

Tipus d’establiments

Les llibreries de vell són un bon lloc on trobar llibres antics o descatalogats. Una altra modalitat de llibreries que marquen tendència són les llibreries de segona ma, on als llibres els donem una segona vida i més lectors, es tracta d’una alternativa més sostenible per adquirir llibres. Algunes fins i tot funcionen amb preu únic per llibre i també ofereixen ofertes i promocions per adquirir llibres per a tota la família.

També hi trobem llibreries especialitzades, que tot i tindre un fons general, dediquen especial atenció a un sector de la població. La Rossa, llibreria especialitzada en dones autores, o les llibreries com Bufanúvols a Catarroja amb un pes important de llibres de temàtica infantil i juvenil són alguns exemples.

Llibreria de proximitat

Les llibreries als barris o als pobles menuts són una de les propostes que van arrelant al nostre territori: és el lloc al costat de casa on trobem el llibre que ha recomanat una influenciadora, la nova obra que volen per al club de lectura o senzillament es transformen en un refugi al final de la jornada o en un punt en l’agenda cultural del municipi, on es presenten llibres, es fan activitats culturals, es munten tallers, jocs col·laboratius o simplement es fa una xarradeta amb el veïnat.

Les llibreries es convertixen així en un pol cultural i social allà on estan perquè visitar-les sempre és un plaer per als sentits: el tacte del paper, l’olor dels llibres i el plaer visual de formes, colors, formats que ens aporta la visió de les cobertes. Últimament entre els nous conceptes de llibreria s’han sumat també aquelles que aposten per combinar llibres i vins o llibres i pastissos, un plaer per al sentit del gust (tot i que no per a totes les edats).

Si comparem amb altres indrets on els llibres són protagonistes, la llibreria de proximitat presenta alguns avantatges que cal tindre en compte: tindrem a l’abast les principals novetats que ens aporte les grans distribuïdores i al mateix temps trobarem els que haja triat el llibreter o llibretera, els llibres d’àmbit local, o d’autors locals o pròxims.

Tindrem moltes vegades fins i tot l’oportunitat de conéixer autors, escoltar contacontes o ser part d’un joc gegant com és la iniciativa Sentim les llibreries, el gran amic invisible que convida els lectors a visitar les llibreries i regalar llibres a persones desconegudes.

I tornem al principi, parlem de l’esperit de la llibreria: el llibreter o llibretera, perquè d’ell depén moltes vegades allò que llegim o que lligen els nostres fills i filles, els llibreters poden ajudar a decidir-nos, aconsellar si no sabem exactament el que volem, orientar-nos segons les necessitats o els gustos, ells a més de llegir, saben el que diuen altres lectors sobre autors, obres i editorials i per això, són el salconduit perquè esta visita a la llibreria siga un viatge profitós, potser al regne de Fantasia o a altres mons.