Objectiu: Salvar el petxinot

La dana del novembre passat ha causat pèrdues en diversos ecosistemes aquàtics de la Comunitat Valenciana, com la séquia Mare de Real que va quedar destruïda a causa del desbordament del riu Magre. Este canal, de prop de mig quilòmetre, albergava una important població de dues cloïsses d’aigua dolça, conegudes localment com petxinots. Els petxinots són espècies autòctones que exercixen un paper vital en la salut dels rius i estan catalogades en perill d’extinció pel Catàleg Valencià d’Espècies Amenaçades.

Davant esta situació, els tècnics del Centre Aqüícola del Palmar dependent de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori de la Generalitat, en col·laboració amb el Oceanogràfic de València, han rescatat a més de 1.300 exemplars. Durant el procés, es va constatar que la séquia és un punt actiu de reproducció de dues de les tres espècies de petxinots que habiten en la Comunitat: Unio mancus i Potomida littoralis.

Detall de l’espècie valenciana, en perill d’extinció. / Levante-EMV

Les també anomenades náyades, en ser bivalves filtradors, contribuïxen a l’eliminació d’impureses de l’aigua i mantenen així la qualitat de l’ecosistema aquàtic. A més, la seua presència en els rius actua com un indicador natural de la salut d’estos entorns. No obstant això, el seu declivi poblacional ha sigut constant en els últims anys a causa de la pèrdua d’hàbitats, principalment per la contaminació i els efectes del canvi climàtic.

D’altra banda, estes espècies han trobat refugi en moltes de les infraestructures de regadiu del territori valencià, de manera que un maneig adequat de les mateixes és primordial per a fomentar la conservació d’estes depuradores naturals.

Seguiment en l’Oceanogràfic

Gràcies a la presència d’instal·lacions adequades per al manteniment d’espècies aquàtiques en l’Oceanogràfic, els petxinots rescatats es van traslladar a l’aquari, on romanen en un entorn controlat que simula el seu hàbitat natural i amb les condicions òptimes d’aigua dolça per a la seua recuperació, anàlisi i estudi.

En el procés de seguiment dels animals, els tècnics han marcat més de 500 cloïsses, assignant-los un codi únic i registrant les seues dades biomètriques (longitud, amplària i altura).

Reintroducció en el medi natural

Fins a la data, s’han dut a terme dues soltes en diferents zones fluvials prèviament avaluades com a segures. En estes àrees es continuarà realitzant un seguiment per a mesurar l’èxit del rescat, amb especial atenció en el creixement dels exemplars i en la possible aparició de nous juvenils.

El descens poblacional de les cloïsses d’aigua dolça no és un problema únic de la Comunitat Valenciana. A nivell internacional, nombrosos equips d’investigació estan treballant en la protecció d’estes espècies, catalogades com a vulnerables a Europa segons la Llista Roja d’Espècies Amenaçades de la UICN.

Amb l’objectiu d’ajudar a frenar este declivi, l’Oceanogràfic i la Conselleria de Medi Ambient treballen des de fa tres anys en un projecte conjunt centrat en el desenvolupament de tècniques de reproducció al medi controlat, el manteniment de juvenils i la seua reintroducció en el medi natural. La protecció d’estes espècies és fonamental per a preservar la biodiversitat fluvial i garantir l’estabilitat dels ecosistemes aquàtics a llarg termini. Amb este projecte es busca protegir l’espècie i augmentar el coneixement sobre la seua reproducció i les condicions òptimes per a la seua supervivència.