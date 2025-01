‘Aula’ analitza el repte d’aprendre a llegir per a l’alumnat d’Infantil

La nova entrega del suplement Aula, que es podrà llegir demà de manera gratuïta amb Levante-EMV, se centrarà en el repte d’aprendre a llegir per als més menuts. Els especialistes recorden que cap norma exigix que l’alumnat sàpiga llegir abans dels 6 anys i que aprendre abans no suposa una millor competència lectora. De fet, animen a reduir la pressió i insisteixen que «cal treballar en cada moment els aspectes per als quals estan evolutivament preparats».

La revista també recollirà la XIX Jornada Ausiàs March, els dies 28, 29 i 30 de gener al centre educatiu, per animar a l’alumnat a estudiar Formació Professional. El lema enguany serà «Digitalització i Sostenibilitat en el Sector Productiu». A més a més, es parlarà sobre la convocatòria «Dualiza Orienta», destinada a donar suport a projectes d’orientació activa dels centres educatius cap a la Formació Professional.

Així mateix, es presentarà la IV edició d’ExpressArte Consciència, el concurs de ciència, gènere i art de l’Institut de Física Corpuscular (IFIC) a València. Com cada setmana, es podran llegir també els consells de Bromera i les novetats de l’Oceanogràfic.