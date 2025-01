Ciència, igualtat i art es junten en un concurs de l’IFIC per a estudiants

L‘Institut de Física Corpuscular (IFIC, UV-CSIC) ha presentat la IV edició d’«ExpressArte ConCiencia», un concurs sobre ciència, gènere i art orientat a visibilitzar el paper de la dona en el món de l’astrofísica, la física nuclear i la física de partícules.

Emmarcat dins el Projecte Meitner i dirigit a estudiants de Secundària i de cicles formatius, el termini de presentació de treballs finalitza el 23 de març de 2025.

Els treballs aspirants podran presentar-se individualment o en grup, sempre tutelats per professorat d’un centre d’estudis. Es tracta de treballs artístics realitzats tant en vídeo com en text o imatge, en castellà o valencià, amb una extensió de fins a 1.000 paraules per a textos, grandària DIN-A2 per a imatges i una duració inferior a cinc minuts per a vídeos. S’inclou tant la poesia com el relat curt, el dibuix, la pintura, la fotografia, el còmic, la música, el ball, l’audiovisual o qualsevol altre format, ja que les restriccions que imposen les bases són mínimes amb la finalitat de promoure la creativitat.

Fins al 23 de març

El termini de presentació de treballs estarà obert fins al 23 de març de 2025. Després, les obres s’exposaran al públic en internet i en els perfils de xarxes socials del Projecte Meitner per a la seua votació. Es premiaran tres treballs artístics, cadascun amb una dotació econòmica de 500 euros a nom del centre educatiu de l’alumnat guanyador.

A més, se seleccionaran altres 18 treballs per a realitzar una exposició digital permanent. A més, ls centres d’adscripció responsables rebran una còpia del llibre "Projecte Meitner. Una història de ciència i traïció", de Robert Marc Friedman.

Es pot accedir a les bases del concurs des de la web de Projecte Meitner.

Projecte Meitner

«ExpressArte ConCiencia» forma part de les activitats del Projecte Meitner, una iniciativa de divulgació a través de la qual l’IFIC tracta de recuperar i revaloritzar la contribució de les grans pioneres de la Física Nuclear i de Partícules. I ho fa mitjançant la figura de Lise Meitner, destacada física austríaca que va exercir un paper crucial en el descobriment de la fissió nuclear i la contribució de la qual va ser històricament menyspreada.

A més d’honrar la memòria de la científica, el projecte Meitner cerca fomentar l’interés per la ciència entre les generacions joves, especialment en els àmbits on convergixen les dones i la ciència.

D’entre les seues activitats cal destacar les jornades periòdiques de Ciència i Gènere, diferents tallers artístics per a la participació en el concurs, programes de mentoria..., així com la tasca de divulgació duta a terme a partir d’una obra de teatre pròpia, que recrea la vida i el treball de Lisa Meitner i que va ser realitzada amb la col·laboració i el suport d’institucions com la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (Fecyt), l’Institut Valencià de Cultura i la companyia de teatre CRIT, entre altres.

L’equip de Projecte Meitner continua treballant en l’elaboració de noves propostes que s’aniran anunciant al llarg de tot l’any. Els centres, a través del web, tenen material per a apropar-se a a la fígura de la científica.