Les XIX jornades Ausiàs March analitzen els reptes de l’FP

Els pròxims dies 28, 29 i 30 de gener se celebraran en el CIPFP Ausiàs March de València les XIX Jornades Ausiàs March, un esdeveniment anual en el qual realitzen ponències, tallers, taules redones i debats sobre temes relacionats amb el món de l’educació, especialment centrats en FP, al centre educatiu.

Esta edició serà inaugurada el dia 28 de gener per la Directora Territorial de la Conselleria d’Educació, Immaculada Murgui. També assistirà a l’acte la Directora general de Formació Professional Marta Armendia, qui a les 12:00 h del dimarts donarà pas a la III Jornada d’Ortopròtesi Ausiàs March, que protagonitzarà les activitats del dia i estarà dedicada al sector ortoprotètic, amb l’assistència d’una vintena d’expositors que mostraran els seus productes i novetats i la presència de José Antonio Gómez, president de l’Associació Valenciana d’Empreses d’Ortopèdia (Aveo).

La II Jornada de Tecnologia Sanitària se celebrarà el dia 29, i mentre que la sessió matutina estarà dedicada al sector de la salut bucodental amb la realització d’exposicions, ponències i tallers, la jornada de la vesprada se centrarà en el diagnòstic per la imatge i la seua aplicació en investigació biomèdica. A més es farà una demostració d’un simulador en realitat virtual aplicat a la simulació de sales de raigs X per part de la start-up Expacia, estudi d’innovació dedicat al desenvolupament d’aplicacions en realitat virtual.

En el tercer dia d’estes jornades, el dijous de la pròxima setmana, es realitzaran diverses taules redones en les quals es tractaran temes transversals relacionats amb la Formació Professional i que són poc coneguts: al matí els programes europeus com Erasmus+, E-Twinning i voluntariat europeu; i a la vesprada, els campionats Skills, on diversos campions de les competicions autonòmiques i estatatals (CV Skills i SpainSkills) comptaran les seues experiències a l’alumnat actual.

CV Skills, ja en marxa i amb rècord

CVSkills és un campionat d’àmbit autonòmic a on se seleccionen els millors alumnes d’especialitats diferents de Formació Professional, els quals participen en el campionat bianual nacional. Este 2025, l’edició ja està en marxa. De fet, la Conselleria d’Educació, a través de la Direcció General de Formació Professional, ha ampliat este curs les modalitats dels campionats CVSkills.

D’esta manera, per a esta edició es passa de les 28 especialitats de 2023 a 38 especialitats en les quals l’alumnat podrà competir i mostrar les seues destreses. Abans de que s’acabara el termini per a inscriure’s —fins el 12 de gener—, des de Campanar apuntaven que ja hi havia 29 modalitats en les quals el nombre de persones inscrites superava el límit de participants que podran competir. En total, se superaven les 500 inscripcions, un 29 % més que en l’edició anterior, en què es van inscriure 422 estudiants, per la qual cosa esta edició destaca per l’elevada participació.