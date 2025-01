Parlem de Pasqual Alapont, una veu polifacètica de la literatura valenciana

Pasqual Alapont, llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de València, ha destacat com una figura única en el panorama literari valencià gràcies a la seua trajectòria polifacètica. Autor, actor, guionista, traductor, dramaturg, novel·lista i editor, deixant una empremta inesborrable en la literatura infantil, juvenil i per a adults.

En narrativa infantil i juvenil, Alapont ha creat obres de gran èxit, traduïdes a diverses llengües. Destaquen Mitjacua i la sargantana del mar (1985, premi Enric Valor), escrita amb Antoni Torregrossa, i títols emblemàtics com No sigues bajoca! (1986), Estàs com una moto! (1988), Cagadets de por (2004), i les aventures de Morgana, amb El quadern taronja de Morgana i Qui té por de Morgana? (2009).

En novel·la juvenil destaquen les obres Menjaré bollycaos per tu (2000, premi Ciutat d’Alzira), L’ovella negra (2001, premi Edebé i Serra d’Or), L’infern de Marta (2003, premi Protagonista Jove), i El racó de Penèlope (2012, premi Gran Angular).

També ha sigut un dramaturg prolífic, amb obres com Els viatges de Marco Polo (1996) i Beatrius (1997, premi Micalet de Teatre). La seua narrativa per a adults inclou novel·les guardonades com Tota d’un glop (2003, premi Joanot Martorell) i El mal que m’habita (2018, premi València de narrativa).

Pasqual Alapont és un referent indiscutible de la literatura valenciana, capaç d’arribar a lectors de totes les edats amb històries plenes d’enginy, humor i sensibilitat. La seua obra transcendeix fronteres, consolidant-lo com una figura essencial de les lletres contemporànies.