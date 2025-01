L’Oceanogràfic reprén els cursos sobre la cura d’espècies

L’Oceanogràfic de València ha donat a conéixer les dates dels cursos d’iniciació a la biologia marina que se celebraran al llarg d’enguany. Estes activitats formatives estan especialment dirigides a persones interessades a ampliar els seus coneixements sobre la cura, maneig i conservació de les espècies que habiten en l’Oceanogràfic.

Les sessions seran impartides per biòlegs, cuidadors, veterinaris i investigadors, que compartiran tant informació teòrica com experiències pràctiques de la seua tasca diària en el major centre marí d’Europa.

L’oferta formativa està dissenyada per a ser accessible tant a estudiants com a docents d’escoles i instituts, ja que s’adapta als continguts curriculars, especialment els de Secundària i Batxillerat. Després de l’èxit de les edicions anteriors i les valoracions dels participants, l’ Oceanogràfic ha decidit renovar la seua proposta d’«Els cursos de l’Oceanogràfic».

El primer curs de l’any estarà dedicat a la biologia, la cura i la conservació de tortugues marines, un tema clau per a les persones que desitgen aprofundir en el seu coneixement del medi marí i les espècies que l’habiten. L

a formació es desenvoluparà del 10 al 14 de febrer i estarà disponible en dues modalitats: presencial i en línia, totes dues en horari de vesprada, de 15:30 a 19:30 hores, per a garantir flexibilitat als participants.

El curs s’ha dissenyat per a oferir una formació integral que abordarà diferents aspectes de la biologia i ecologia de les tortugues marines, així com els processos de cura, maneig i recuperació d’estos animals en instal·lacions especialitzades.

També es tractarà detalladament la reintroducció de tortugues al medi marí, una pràctica fonamental per a garantir la conservació de les espècies amenaçades i que la Fundació Oceanogràfic realitza cada any amb els animals que arriben a les costes valencianes i que se recuperan a l’Arca de la mar, el conegut com ‘hospital de tortugues’ que hi a l’aquari.

Els participants del curs podran gaudir de sessions teòriques, en les quals s’abordaran conceptes fonamentals sobre les tortugues marines, i activitats pràctiques que inclouran visites a les instal·lacions de l’Oceanogràfic i demostracions del maneig d’aquests animals.

Entre altres continguts, es tractaran qüestions clau com les amenaces globals a les quals s’enfronten les tortugues marines, el funcionament d’un centre de recuperació de fauna marina i les oportunitats per a participar en projectes de conservació i voluntariat.

A càrrec de professionals

La formació serà impartida per un equip d’experts de l’Oceanogràfic que alternarà sessions teòriques, recolzades en recursos audiovisuals i dinàmiques participatives, amb activitats pràctiques dissenyades per a acostar als assistents al dia a dia de la cura d’aquests animals. Les persones interessades poden inscriure’s a través de la web oficial de l’Oceanogràfic. Les places són limitades, i per axò es recomana realitzar la inscripció com més prompte millor.

Pròximes sessions

A més d’estos curs, l’Oceanogràfic té previstos uns altres per als pròxims mesos. Al març, s’oferiran formacions sobre biologia i manteniment de meduses i cavallets marins.

A l’abril, serà el torn del curs dedicat als mamífers marins, en el qual els assistents aprendran no sols aspectes bàsics sobre estes espècies, sinó també les tècniques de manteniment en aquaris i els projectes de conservació i investigació que lideren l’Oceanogràfic i la seua fundació.