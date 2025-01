Parlem de... Gemma Lluch

Gemma Lluch (València, 1958) és una de les figures més destacades de l’àmbit literari i acadèmic al nostre territori. Aquesta doctora en Filologia Valenciana i professora de la Universitat de València ha dedicat la seua carrera a investigar el món de la literatura infantil, juvenil i les pràctiques lectores, àmbits en els quals s’ha convertit en una veu autoritzada.

Lluch ha desenvolupat una línia d’investigació centrada en la formació de lectors i en la interacció entre la literatura i els nous formats digitals. Les seues publicacions són una eina essencial per a docents, famílies i institucions que volen fomentar l’hàbit lector. Entre les seues obres més destacades es troben ¿Qué pasa con la literatura? i Anàlisi de textos literaris per a infants i joves, que han contribuït a repensar les estratègies per acostar els llibres al públic jove.

Divulgació cultural i educativa

A més de la seua tasca investigadora, Gemma Lluch és una figura molt activa en la divulgació cultural i educativa. Ha col·laborat amb institucions de gran prestigi, tant a nivell nacional com internacional, i ha participat en projectes que integren la literatura en contextos educatius diversos.

El seu compromís amb l’educació i la cultura la situa com un exemple de com la investigació pot transformar la societat.

El treball de Lluch no només aborda els desafiaments del present, sinó que també planteja estratègies per al futur, explorant la manera com les noves tecnologies poden enriquir les experiències lectores. La seua contribució és, sens dubte, un llegat valuós per a tots aquells que creuen en el poder de la lectura com a eina de canvi i creixement personal.