SEO/Birdlife crea un repositori per a compartir material ambiental

SEO/BirdLife des dels seus inicis treballa en els àmbits de la investigació, la conservació i l’educació ambiental. Al llarg de tot este temps, l’organització ha generat una gran quantitat de materials educatius amb la finalitat de destacar la importància de conservar el nostre planeta i els seus recursos.

Amb motiu del Dia de l’Educació Ambiental —commemorat el passat diumenge, 26 de fegener—, l’entitat ha fet públic el nou Gestor de Recursos Educatius (GRE), que sorgix com una eina dissenyada per a facilitar l’accés a materials educatius dirigits a professionals de l’àmbit educatiu principalment.

El gestor reunix una àmplia varietat de recursos educatius que SEI/BirdLife ha desenvolupat al llarg de la seua trajectòria. Entre els materials disponibles —més de 150 registres— es troben tallers didàctics i guies d’activitats, jocs educatius adaptables a diferents edats, cursos de formació especialitzats, materials per a centres d’interpretació i exposicions i materials multimèdia.

Cadascun d’estos recursos està dissenyat per a abordar temàtiques clau com la biodiversitat, el canvi climàtic, la conservació d’aus, i l’impacte humà en els ecosistemes dins de les àrees curriculars en el panorama educatiu nacional. Els recursos estan classificats de manera intuïtiva segons tipus de recurs i àrea curricular.

Recursos descarregables

L’organització detalla que el gestor estarà accessible de manera progressiva, i que els usuaris podran descarregar i utilitzar els recursos segons es vagen incorporant. Personal docent, educadors ambientals i centres educatius podran accedir a estos materials a través d’una plataforma digital que comptarà amb una interfície senzilla i amigable registrant-se en l’aplicació.

«Amb este gestor, SEO/BirdLife cerca empoderar a estos actors de l’educació ambiental, proporcionant-los eines pràctiques per a sensibilitzar a les seues comunitats i fomentar una cultura de respecte i protecció de la naturalesa», senyala Federico García, responsable de la Unitat de Mobilització de SEO/BirdLife.

