Teatre per a explicar el pas de la infància a l’adolescència

L’Escalante, el projecte teatral de la Diputació de València, proposa un mes de febrer replet d’històries per a la infància i la joventut en Ribes Espai Cultural. El públic podrà descobrir companyies de primer nivell en l’escenari de la nau del Parc Central cada cap de setmana, com Bramant Teatre, La República del Lápiz, Infinit i Marie de Jongh.

Destaca «Princeses, cavallers i dracs. El dia que deixàrem de ser xiquets», premiada com a millor espectacle per a xiquets en els Premis de l’Institut Valencià de Cultura a les Arts Escèniques Valencianes.

L’obra —de Bramant Teatre i produïda per l’Escalante—, sitúa al públic en una excursió d’un institut on es produïx un incident que cal resoldre. Una proposta en la qual es fa una radiografia sobre la (mal) anomenada «generació de cristall» a través de les seues preocupacions i inquietuds, que sorgix fruit d’una investigació amb adolescents reals —d’entre 14 i 17 anys— i que parla del pas d’etapes cap a la vida adulta. També posa el focus en la responsabilitat de les famílies en l’educació emocional dels adolescents.

L’obra, que també és «un espectacle multimèdia i amb un cert esperit documental»— ha sigut escrita per Guadalupe Sáez, escriptora teatral i guionista, i per Jerónimo Cornelles, que compagina el seu treball com a autor juntament amb la direcció d’escena i la interpretació. A més, el text acaba de ser publicat per Bromera, amb una introducció de Marta García. L’any passat, «Princeses, cavallers i dracs.

El dia que deixàrem de ser xiquets» va ser tot un èxit en la seua estrena entre la comunitat educativa i el públic general. Ara, el teatre de la Diputació de València la reposa l’1 de febrer a les 18:00 hores i el dia 2 a les 12:00 hores en Ribes Espai Cultural.

Pbres per als més menuts

Per altra part, i com destaca Rocío Gil, diputada provincial de Joventut i Teatres, al febrer també «hi haurà propostes de teatre en tots els seus llenguatges i il·lusionisme; per a xiquets i xiquetes de més de cinc anys tindrem ‘Ferrament(r)és’, ‘Nilu’ i ‘Mr.bo’».

En el primer cas, «Ferrament(r)és» viatja al passat d’un antic taller, en què la companyia La República del Lápiz desempolsarà una història carregada de tendresa i estima. Es tracta d’una peça de teatre d’objectes on les ferramentes d’una caixa comptaran els secrets d’un antic taller. És una creació de Gabriel Ochoa i Juanma Picazo que es podrà descobrir el dissabte 8 de febrer a les 17.00 hores i el diumenge 9 a les 11.30 hores en Ribes Espai Cultural.

La il·lusió també arriba al Parc Central, de la mà de la companyia Infinit. Enric Romaguera es pujarà a l’escenari amb «Nilu», una obra que fusiona circ i teatre d’objectes per a reflexionar sobre la relació dels humans amb l’aigua. Les funcions seran el dissabte 15 a les 17:00 hores i el diumenge 16 a les 11:30 hores.

Per últim, «Mr. Bo», de Marie de Jongh proposa una peça de teatre gestual i de màscares on un senyor i els seus tres servents deixaran aflorar amb humor les misèries del poder despòtic. «Mr. Bo» ha rebut el Premi a Millor espectacle de Sala de la Mostra d’Igualada en 2024 i tindrà passes per a famílies el 22 de febrer a les 17:00 hores i el diumenge 23 a les 11:30 hores.

Les entrades de tots els espectacles de la Temporada 24-25 de l’Escalante poden adquirir-se en la web www.escalantecentreteatral.dival.es i en taquilla abans de cada representació.