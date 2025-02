Un viatge pel Mediterrani: el projecte educatiu que connecta l'aula amb la mar

L’Oceanogràfic de València ha posat en marxa una iniciativa educativa amb un grup d’escolars de 1r i 2n de Primària del Col·legi Santiago Apòstol del Cabanyal, a València, amb l’objectiu d’encuriosir i crear consciència mediambiental dels més menuts mitjançant una metodologia aprenentatge-servei, en la qual la mar Mediterrània i els seus habitants són els protagonistes.

El projecte, «Un viatge pel Mediterrani», cerca connectar a l’alumnat amb les tortugues marines perquè coneguen les amenaces a les quals s’enfronten en el seu medi natural a través dels nounats. Impulsat per l’equip d’Educació de l’Oceanogràfic i en col·laboració amb els docents del centre educatiu, el projecte es basa en la idea que l’aprenentatge és més efectiu quan hi ha experiència.

Amb esta premissa, l’alumnat participen en diverses activitats que inclouen xarrades, tallers i neteges de platges fins a visites a l’Oceanogràfic de València, on coneixen de prop a les tortugues marines i aprenen sobre el seu paper en l’ecosistema.

De l’aula a l’acció

Un dels moments més impactants del projecte ha sigut la neteja de la platja del Cabanyal, la setmana passada. Després de rebre formació sobre els perills de la contaminació marina, els estudiants van eixir a la costa per a arreplegar residus i analitzar la seua procedència. Després, els participants van donar una xarrada als seus companys de cursos superiors, en un exercici d’aprenentatge-servei que els ha permés reforçar els coneixements adquirits durant els últims mesos.

Per a avaluar l’impacte de l’experiència, l’Oceanogràfic ha dissenyat un estudi basat en la percepció visual de la mar per part dels alumnes. Abans de començar el projecte, se’ls va demanar que dibuixaren el que per a ells era el Mediterrani. Ara, al final del curs, s’espera que eixos mateixos dibuixos reflectisquen un ecosistema ric i vibrant, producte del coneixement adquirit este temps.

Una educadora de l 'Oceanogràfic, en una xarrada en el centre. / Levante-EMV

Al llarg del projecte, els educadors de l’aquari valencià han integrat eines digitals, com a grups de WhatsApp amb els docents del centre, perquè els xiquets investiguen i compartisquen les seues troballes. A més, durant els pròxims mesos treballaran en activitats com «Missatge en una botella», un quadern de bitàcola que passarà per l’aula perquè els alumnes depositen les reflexions i aprenentatges sobre el Mediterrani.

El tancament del projecte estarà marcat per la solta d’una tortuga marina rehabilitada en l’ARCA de la Mar, un moment que reforçarà el missatge de conservació i responsabilitat ambiental.