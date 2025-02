Un concurs per a amants de les Matemàtiques

Un total de 1.997 estudiants des dels huit fins als 16 anys s’ha donat cita en el concurs matemàtic més emblemàtic de València. Dissabte passat va celebrar-se la la 33é edició de la Jornada Matemàtica València, una competició que reunix les millors ments matemàtiques dels centres educatius de tota Espanya. És un certamen organitzat pel Col·legi Guadalaviar de València en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València des de 1992.

Des de primera hora del matí, els escolars van esperar a les portes dels edificis de Telecomunicacions i de l’Escola de Camins, Canals i Ports del campus de Vera de la Universitat Politècnica de València. Van estar acompanyats pels seus familiars fins a les 10 h, quan van tindre la seua «primera experiència universitària», expliquen des de l’organització.

Entre els participants hi havia més de 200 col·legis de diferents províncies i comunitats, algunes més properes —com Alacant, Castelló, Múrcia, Saragossa— i altres, més allunyats, com és el cas de nombrosos col·legis de Navarra, La Rioja i País Basc, els participants dels quals aprofiten la resta del cap de setmana per a visitar la ciutat. També es pot destacar en aquesta edició la presència de nombrosos estudiants de Catalunya, Balears, Madrid, i Albacete.

La Jornada Matemàtica València convoca cada any a centenars d’estudiants des de 3r de Primària fins a 1r de Batxillerat per a posar en pràctica els seus coneixements matemàtics d’una manera lúdica, divertida i diferent, oferint nous reptes a l’alumnat, que van més enllà de l’aula. L’objectiu és potenciar la creativitat i la motivació dels alumnes cap a les Matemàtiques, oferint un espai on superar nous reptes i posar en pràctica els seus coneixements.

Des dels seus inicis, 55.475 escolars han passat per esta jornada, als quals se sumen els 1.997 participants d’esta edició. És una de les iniciatives per les quals el Col·legi Guadalaviar ha sigut distingit amb el premi al «Millor Col·legi en Matemàtiques» de la mà de la prestigiosa entitat PISA for Schools.