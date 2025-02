L’amor a la literatura com a eina d’aprenentatge

Febrer és el mes de l’amor, una època perfecta per deixar-se portar per històries que ens fan sentir, reflexionar i, sobretot, enamorar-nos de la literatura. L’amor és un dels sentiments més universals i poderosos, i, alhora, un dels grans motors de la literatura. Per això, les històries d’amor tenen un paper fonamental en els llibres per als més menuts i els joves, ja que no sols desperten emocions, sinó que ajuden a entendre les relacions humanes, la importància dels sentiments i el valor de la comunicació emocional.

En la literatura infantil i juvenil, l’amor adopta moltes formes: l’amistat que creix fins a convertir-se en un sentiment més profund, l’afecte incondicional entre familiars, o les primeres experiències romàntiques que deixen empremta en la memòria. Aquestes històries permeten als lectors joves identificar-se amb els personatges, comprendre situacions noves i, sobretot, descobrir que l’amor pot ser tendre, complex i enriquidor.

La importància d’aquestes històries va més enllà de la trama romàntica. Ajuden a desenvolupar empatia, a reflexionar sobre la diversitat de les relacions i a entendre que l’amor no sempre és perfecte, sinó que també pot ser un camí d’aprenentatge personal. A més, fomenten l’hàbit lector mitjançant relats apassionants que connecten directament amb les emocions dels joves.

Recomanacions lectores

Alguns llibres que reflectixen a la perfecció aquestes històries d’amor per als lectors més joves són:

"Què és això de l’amor, Minimoni?" de Rocio Bonilla: un llibre per als més menuts que ens fa reflexionar, d’una manera fresca i divertida, sobre el concepte d’amor i el fet d’estimar on Minimoni no enten als majors quan parlen d’amor, ja que diuen que és capaç de moure muntanyes, però que, alhora, es troba en les coses més menudes, o que ens fa volar.

Il·lustració de Minimoni. / Levante-EMV

"Lluna de migdia" de Muriel Villanueva: Durant les vacances de Setmana Santa, la Luar es queda sola a casa, amb la responsabilitat del pis, la seua germana petita, un gos i un tiet que es creu el veritable cuidador de tot, tot i que està lesionat. Aquestes setmanes, que haurien de ser de descans, es convertixen en un seguit de complicacions inesperades. Mentre, el Marc es veu arrossegat per la distància que hi ha entre ell i la Luar, amb qui ja no compartix una relació d’amistat com abans. Tot i la seua indiferència aparent, hi ha un desig latent de recuperar aquella connexió que un dia van tindre, però sembla que la reconciliació no serà tan fàcil com ell voldria.

"Xènia, tens un WhatsApp" de Gemma Pasqual: La trama seguix a Xènia, que es troba immersa en un món virtual, pendent de la pantalla que li indica que en Carles està en línia. La seua ansietat per la interacció creix mentre experimenta un amor intens i confús, un sentiment que li provoca emocions contradictòries. A mesura que l’amor la consumix, es veu atrapada entre el desig de controlar el seu destí i la incertesa del que realment està passant. En un gir inesperat, la Xènia, que sempre vol el control de les històries, es pregunta si serà ella qui escriga el seu final o si algú més ho farà per ella.

Aquestes obres demostren que l’amor a la literatura juvenil és molt més que una simple història romàntica: és una finestra oberta a les emocions, als somnis i als reptes que formen part de l’adolescència. A través dels personatges i les seues experiències, els lectors poden identificar-se amb els conflictes interns, les incerteses i les decisions que definixen els moments més rellevants de la seua vida. La literatura juvenil no només parla d’amor, sinó també de valentia, d’amistat, d’autodescobriment i de l’esforç per trobar el seu camí en un món ple de preguntes i oportunitats. És un camí que convida a enamorar-se de la lectura per sempre, ja que és una eina poderosa per entendre’s a un mateix i al món que ens envolta.