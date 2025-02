La Valencianada celebrarà 10 anys amb 1.500 participants

Uns 1.500 alumnes de Secundària, Cicles Formatius i Batxillerat de 33 instituts valencians participaran el pròxim dimecres en la Valencianada (#VLCda25 en les xarxes socials), un exercici de geolocalització i coneixement de la ciutat de València. Esta activitat, que es realitza des del curs 2014-2015, forma part del World Mobile City Project (#WMCP25) i a València l’organitza l’Associació 1entretants.

La Valencianada és una activitat de geolocalització i coneixement de València. Està adreçada als joves i els ensenya a localitzar qualsevol punt de la ciutat, tot combinant els mitjans clàssics amb l’ús de les darreres tecnologies (aplicacions mòbils de transport urbà, geolocalització, xarxes socials, codis QR, realitat augmentada). La preparació de l’activitat comporta una tasca d’elaboració de fitxes, informació sobre els edificis i la ciutat, i també sobre algunes aplicacions de mòbil amb les quals s’ajudaran mentre visiten els monuments de la ciutat o edificis d’interés, com la Llotja, la Seu i l’Estació del Nord, les facultats de les diferents universitats o els hospitals de la seua àrea d’influència.

Es tracta d’un esdeveniment sociocultural i interdisciplinari, una espècie de gimcana per la ciutat, amb unes instruccions, l’ajuda dels mòbils i un temps limitat per a visitar els llocs indicats i compartir-los a les xarxes socials. El professorat de l’Associació 1entretants fa temps que prepara l’esdeveniment cultural. Enguany, dediquen la Valencianada «a la fidelitat lingüística, l’estima per la llengua i la solidaritat amb les persones i els centres docents afectats per la dana», amb l’eslògan «La llengua ens fa poble».

A més, l’activitat va més enllà dels grups que hi participen directament el dia 12 de febrer. Els docents de diferents assignatures que abasten la llengua (Valencià, Castellà, Anglés, Llatí...), Ciències Socials, Biologia, Física i Química, Educació Plàstica i Visual, Educació Física, Animació Sociocultural, Tecnologia, Informàtica i l’Educació Primària, han treballat també amb altres alumnes i els materials estaran a disposició de qualsevol altre professor o centre que vulga repetir l’experiència amb els seus alumnes.

Educació formal i no formal

Els objectius generals de la proposta, a més de la divulgació del patrimoni cultural valencià, consistixen a establir ponts entre l’ensenyament formal i el no formal, i a fomentar l’ús del valencià relacionat amb les tecnologies de la informació i la comunicació amb l’ús de dispositius mòbils per a l’aprenentatge en contextos reals.

Enguany, esta activitat compta amb la col·laboració de l’Octubre CCC, centre de referència i on s’han celebrat les reunions preparatòries. A més, en esta edició s’ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de València, especialment de la regidoria d’Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals.

També l’EMT facilitarà la mobilitat dels participants, amb la finalitat de promoure l’ús del transport públic i de publicitar de forma pràctica totes les línies que formen part de la xarxa d’autobusos, ja que l’alumnat haurà de desplaçar-se per tota la ciutat per arribar als 83 llocs que han estat seleccionats en les targetes informatives.