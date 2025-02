CaixaBank Dualiza arriba a més de 500 estudiants, 150 docents i 250 empreses

CaixaBank Dualiza va accelerar la seua activitat i va tancar 2024 amb el doble de beneficiaris dels seus projectes en la Comunitat Valenciana respecte a l’any anterior; en total, més de 1.000 persones entre estudiants, docents, centres educatius i empreses. La major part d’eixos beneficiaris continua sent l’alumnat: un total de 503 estudiants van participar en alguna activitat, jornada o formació promoguda per CaixaBank Dualiza en 2024.

Paral·lelament, també han augmentat els docents que han vist en CaixaBank Dualiza una ajuda, a través de les eines formatives o per a donar-los suport en el desenvolupament de projectes, i que van arribar a quasi 150. Tanmateix, la col·laboració amb empreses per a ajudar-les en la implementació de la FP s’ha mantingut com un dels punts principals de treball, permetent que quasi 250 valencianes s’hagen apropat més a l’FP.

La directora de CaixaBank Dualiza, Paula San Luis, agraix «tots els que cada dia confien en la nostra activitat, com un mode de millorar les seues competències per a ser més ocupables, d’acostar-se a la FP per a captar talent o millorar la competitivitat, o simplement com una primera finestra per a conéixer què es duu a terme en el món FP».

San Luis afegix que «l’augment de l’activitat és un reflex del cada vegada major pes que l’FP agafa en la nostra societat, i de l’interés que molts docents i empreses tenen en comptar amb més eines per a poder desenvolupar amb èxit les demandes de la nova llei d’FP».

Tres pilars principals

Tot a través dels tres principals pilars d’activitat de CaixaBank Dualiza: impuls de l’FP, orientació i investigació. Al total d’Espanya, amb més de 20.000 beneficiaris, la línia d’impuls, és la que acumula major nombre d’iniciatives, un total de 203 de les 271 desenvolupades, al que caldria afegir el nombre de projectes posats en marxa en cadascuna de les convocatòries impulsades per Dualiza, un total de 58, i les 21 publicacions desenvolupades pel Centre de Coneixement i Investigació.

Precisament, les convocatòries es mantenen com el pilar de l’activitat de CaixaBank Dualiza. En el cas de la d’Ajudes Dualiza, han permés realitzar 30 projectes de centres educatius, millorant l’aprenentatge dels estudiants gràcies al compromís formador d’empreses i altres entitats. De fet, hi ha hagut trobades amb quasi 400 empreses.

Per últim, la formació s’ha mantingut com una altra de les prioritats, amb 2.000 docents inscrits en formacions, per exemple, de la nova llei.