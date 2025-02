Els àlbums i llibres il·lustrats com a eina de creació, empatia i aprenentatge

Les imatges tenen un poder immens per a comunicar emocions, idees i històries. Abans de saber llegir, els xiquets ja observen el món amb curiositat i interpretació. Els colors, les formes i les expressions els parlen d’una manera intuïtiva i directa. A través de l’art i les il·lustracions en àlbums i llibres il·lustrats, desenvolupen habilitats essencials com la comprensió visual, l’empatia i la creativitat. Però el seu valor va més enllà del simple entreteniment, les imatges es converteixen en una eina educativa potent que ajuda a entendre la realitat i a imaginar mons nous.

L’art en els àlbums il·lustrats no només acompanya el text, sinó que també conta històries per si sol. De vegades, el missatge principal no es troba en les paraules, sinó en els colors, les expressions facials o els detalls amagats en el fons de la il·lustració. Cada traç, cada ombra i cada elecció de color estan pensats per a evocar emocions, transmetre sentiments i enriquir l’experiència lectora.

Aquesta combinació de text i imatge desperta la imaginació dels més menuts i els anima a fer interpretacions pròpies, fomentant així el pensament crític i la creativitat. Aprendre a observar amb atenció els ajuda a analitzar allò que veuen, a plantejar-se preguntes i a buscar respostes, cosa que els prepara per a ser lectors actius i reflexius.

Els llibres il·lustrats són també una porta d’entrada al món de l’art. A través d’ells, els xiquets descobreixen diferents estils artístics, tècniques pictòriques i cultures visuals. Això no sols enriquix el seu vocabulari visual, sinó que també desperta l’interés per l’art i la cultura. Quan un xiquet observa un àlbum il·lustrat, no només llig una història, sinó que també aprén a desxifrar codis visuals, a interpretar emocions i a construir significats propis. Aquesta capacitat d’interpretar imatges fomenta la seua sensibilitat estètica i la seua capacitat de pensar de manera abstracta.

Un bon exemple és "El punt "de Peter H. Reynolds, un llibre que ensenya als més menuts que qualsevol pot ser un artista. Amb una història senzilla i unes il·lustracions vibrants, anima els lectors a expressar-se sense por al fracàs.

També destaca "L’alegria de viure. Festes i costums valencians" de Mique Beltrán. Aquest àlbum il·lustrat ofereix una visió humorística i precisa de les tradicions festives valencianes, permetent als lectors descobrir els costums que defineixen la cultura valenciana d’una manera divertida i accessible.

Finalment, "El viatge" de Francesca Sanna narra la història d’una família migrant amb imatges plenes de simbolisme i emoció, ajudant els xiquets a entendre temes complexos com la separació, la por i l’esperança. La força d’aquests llibres radica en la capacitat de les imatges per a crear empatia i connexió emocional amb els lectors, independentment de l’edat.

A través de les imatges, els xiquets no sols aprenen a llegir el món, sinó que també aprenen a interpretar-lo, a qüestionar-lo i a somiar-lo. Els àlbums il·lustrats no sols conten històries, sinó que obrin finestres a mons infinits. Aprendre amb la mirada és, en realitat, una manera de créixer amb una ment oberta i curiosa.

En un món tan visual com l’actual, on les imatges ens envolten per tot arreu, és fonamental que els xiquets desenvolupen una mirada crítica i capaç d’interpretar missatges visuals complexos.

Els àlbums il·lustrats proporcionen una base sòlida per a aquesta alfabetització visual, convertint els xiquets en espectadors actius i analítics. A més, fomentar la lectura d’àlbums i llibres il·lustrats no sols impulsa el seu amor per la lectura, sinó que també nodreix la seua sensibilitat artística i la seua capacitat per a expressar-se creativament.

En definitiva, els llibres il·lustrats són molt més que contes amb dibuixos bonics, són eines poderoses que eduquen, inspiren i transformen. A través d’ells, els xiquets aprenen a veure més enllà del que és evident, a posar-se en la pell dels altres i a imaginar realitats diferents.

Invertir en la lectura d’àlbums il·lustrats és apostar per una educació més rica, completa i emocionant. Per això, cal continuar promovent la seua lectura, tant a casa com a l’escola, per a formar generacions capaces de veure el món amb ulls creatius i cors empàtics.