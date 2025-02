Cinc equips d’estudiants es repten a la First Lego League de València

Els equips de València (Invictus) i Torrent (Taulego) han resultat guanyadors de la First Lego League València, un esdeveniment de robòtica i tecnologia organitzat per l’associació Ingeniera Soy i la Càtedra Steam del Consell Social de la Universitat Politècnica de València (UPV), en el qual s’han donat cita 15 equips amb més de cent xiquets i joves d’entre sis i 16 anys, celebrat al campus de Vera de la UPV, el cap de setmana passat.Els equips seleccionats tindran l’oportunitat de participar en la Gran Final First Lego League Espanya que se celebrarà el dia 29 de març a Ferrol, Galícia.

La 19a edició de la First Lego League a Espanya se celebra estos dies al llarg de 34 esdeveniments classificatoris, com el que ha tingut lloc a València, i al qual van assistir més de 6.000 persones. En esta jornada, marcada pel «to lúdic» i «la diversió» entorn a la ciència i la tecnologia, tot l’alumnat ha rebut una medalla en reconeixement a la seua participació, d’entre el qual han destacat dos equips, que han aconseguit classificar-se per a la final.

La First Lego League és un programa internacional educatiu promogut per Lego Education i la Fundació First, que fomenta les vocacions tecnològiques entre l’estudiantat mitjançant experiències d’aprenentatge basades en robòtica i àrees STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques).

Cada any, es presenta un desafiament real — enguany ‘Submerged’, sobre els oceans i fons marins— i mitjançant el pensament creatiu i la tecnologia Lego, els participants treballen durant mesos en un Projecte d’Innovació i en el Disseny i Programació d’un robot Lego. D’esta manera, l’estudiantat ha desenvolupat hàbits d’aprenentatge, valors i treball en equip per a defensar el seu projecte d’innovació i per a dissenyar, construir i programar un robot que competix per a superar el major nombre de missions.

Fomentar disciplines

La Càtedra Steam és una iniciativa impulsada pel Consell Social de la UPV, amb l’objectiu de fomentar les disciplines cientificotècniques entre els joves de la Comunitat Valenciana i la divulgació de les disciplines STEAM (Ciències, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques).

Esta càtedra s’enfoca en projectes i activitats que involucren a joves, especialment a través de l’educació en ciència, tecnologia i art.

Cerca millorar l’accés a la formació en aquestes àrees i promoure la igualtat de gènere en les disciplines científiques.

Per la seua part, Ingeniera Soy té com a objectiu en «l’impuls de les àrees STEM en els joves i especialment en les xiquetes i dones».