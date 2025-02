L’educació ambiental i la navegació s’unixen en la travessia del Tirant Primer

La Fundació Oceanogràfic, en col·laboració amb la Conselleria de Educació, Cultura i Esport, impulsa un programa de travessies educatives que combina la formació en navegació a vela amb la conscienciació ambiental i la divulgació científica.

Este enfocament pioner permet als participants adquirir coneixements pràctics sobre el medi marí i desenvolupar una consciència crítica sobre la importància de la conservació dels ecosistemes mediterranis.

El passat cap de setmana, la goleta Tirant Primer va acollir la travessia Dénia-Calp-la Vila Joiosa. Esta iniciativa forma part d’un conveni signat en 2022, que ha permés la implementació de diverses accions pedagògiques, incloent-hi la formació de monitors d’Escoles de la Mar, la cessió de materials didàctics i la creació d’una exposició itinerant sobre el medi marí.

Durant esta travessia, l’alumnat va participar en tallers impartits per l’equip d’Educació i Divulgació de la Fundació Oceanogràfic, sobre temes com la biodiversitat marina, la navegació sostenible i la importància de la Posidònia oceànica. La formació pràctica va incloure la identificació d’espècies, la presa de dades en un laboratori a bord i la realització de pràctiques de navegació a vela.

Travessia Tirant. / Levante-EMV

A més, l’itinerari va contemplar la visita a l’exposició «Esport Consciència» en el Real Club Nàutic de Dénia, abans d’embarcar i rebre les primeres instruccions de seguretat i navegació. La primera jornada va concloure en Calp, on els participants van consolidar els coneixements adquirits. El dissabte, la travessia continuar cap a la Vila Joiosa, amb sessions combinades de pràctiques de navegació i tallers de sensibilització ambiental però finalment no va poder continuar per la meteorologia.

Una oportunitat per a docents

Com a novetat per al curs 2025-26, el programa ampliarà el seu abast amb una travessia dissenyada específicament per a docents de la Comunitat Valenciana. Este curs, acreditat pel Cefire, proporcionarà eines pedagògiques per a integrar el coneixement científic i marí a les aules.

Durant un cap de setmana, una vintena de docents rebran formació en navegació i educació ambiental, permetent-los posteriorment desenvolupar projectes en els seus centres i obtindre la certificació d’Escoles Blaves.

La divulgació científica com a eix

El programa educatiu del cap de setmana també va incloure la solta d’una tortuga marina rehabilitada en l’Arca de la Mar de la Fundació Oceanogràfic. L’acte simbòlic, que s’ha convertit en un emblema de la Fundació Oceanogràfic, permet visibilitzar els esforços en conservació i rehabilitació d’espècies marines, al mateix temps que reforça el missatge sobre la importància de protegir la biodiversitat marina.

La tortuga va portar el nom de «Montgó», en homenatge al parc natural.

Travessia Tirant. / Levante-EMV

Durant la travessia, l’alumnat va conéixer detalladament el procés de recuperació de tortugues marines, la importància d’evitar residus plàstics en la mar i com l’activitat humana afecta a la fauna marina.

La combinació de la navegació i l’educació ambiental convertix a esta travessia en una iniciativa única, per a experimentar de primera mà els desafiaments del Mediterrani, despertant vocacions científiques i promovent la conservació dels ecosistemes marins.