La Moreria de Mislata obri les seues portes a la ciència

L’IES La Moreria de Mislata ha organitzat amb èxit la I Jornada de la ciència la Moreria. El passat dissabte va ser una jornada de portes obertes, gratuïta i sense inscripció prèvia, a la qual assistiren totes aquelles persones que ho desitjaren.

Hi va haver activitats per a totes les edats, des de tallers a concursos, passant per exposicions o, fins i tot, un photocall ‘galàctic’.

Les activitats van ser possibles gràcies a diversos departaments de l’institut públic —com els de Llatí, Biologia, Grec, Tecnologia, Física i Química Anglés...—; comissions del centre —com la Verda o la d’Igualtat— i també institucions que es van sumar a la jornada, com la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València i l’Institut d’Arqueologia; a més d’entitats com l’Associació Àmfora.

Tanmateix van rebre a personalitats com l’activista Noah Higón, que va donar una xarrada.

Part del pati, amb alguns dels tallers i activitats de la jornada. / Levante-EMV

La I Jornada de la ciència la Moreria va ser una idea del Departament de Matemàtiques, que el centre va començar a treballar el curs passat. «Una professora, Sabrina Cerveró, va tindre la idea de divulgar la ciència en general, en un sentit molt ample», explica Esteban Bérchez, vicedirector de l’institut, encarregat de les activitats complementàries.

Destaca, entre altres coses, que és «una manera d’unir a tota la comunitat educativa: alumnat, professorat, famílies, personal PAS i tots els que volgueren participar... Van vindre moltíssimes persones i va estar molt bé, va ser una experiència molt bona», apunta.

Així, la jornada va ser una oportunitat per descobrir en comunitat «experiències científiques, d’una forma senzilla i divertida».

«L’objectiu era que el públic en general poguera gaudir la ciència a qualsevol edat. Volem potenciar la passió per la ciència i donar a conèixer personatges, institucions científiques i experiments, passant un dia divertit en família, implicant al nostre alumnat perquè demostraren els seus aprenentatges als altres», explica Sabrina Cerveró.