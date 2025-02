Parlem de... Carme Miquel

La vida de Carme Miquel (1945, La Nucia), va estar marcada per un profund compromís amb l'ensenyament, la cultura i la defensa del nostre territori. Mestra durant més de tres dècades, va lluitar per l'ensenyament en valencià i la renovació pedagògica de les escoles valencianes, convertint-se en una referent per a generacions d'alumnes.

A la seua tasca docent, s'hi afegia la seua implicació en moviments cívics i sindicals, com la CAPPEPV i la Federació Escola Valenciana, on va defensar l'ensenyament públic i en valencià.

Però Carme no només va ser una activista; també va ser una escriptora apassionada, amb més de trenta llibres publicats, des de literatura infantil fins a textos pedagògics. Les seues obres, com Aigua en cistella i Murmuris i crits, van deixar una empremta en la literatura juvenil valenciana i van ser premiades pels seus valors i estil.

Les seues obres combinaven la sensibilitat sobre les experiències dels joves amb un compromís clar amb la cultura i la societat, fent de la seua literatura una eina per reflexionar i sensibilitzar els lectors, especialment els més joves, sobre la importància de les arrels culturals i la preservació del món natural.

Va combinar la seua tasca literària amb un constant treball periodístic, publicant milers d'articles que ens convidaven a reflexionar sobre la cultura, la llengua i els drets socials. La seua columna al Levante EMV és un reflex del seu pensament profund i compromés.

Carme Miquel va ser una lluitadora incansable fins al final, sent reconeguda amb el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians i entrant a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua el 2016. Va morir el 2019, però el seu llegat continua viu a través de les seues paraules i accions.