Reivindiquem el 8M amb llibres, reflexions i activitats

El Dia Internacional de la Dona, que se celebra el dissabte 8 de març, és una oportunitat per a reflexionar sobre els avanços aconseguits en matèria d’igualtat i els reptes que encara queden per superar.

Aquesta jornada ens convida a reconéixer el paper fonamental de les dones en la societat, la cultura i la història, i a reivindicar la necessitat de continuar treballant per un futur més just i equitatiu.

La literatura és una eina poderosa per a visibilitzar aquestes qüestions i per a fomentar el pensament crític des de la infància fins a l’edat adulta.

A través dels llibres, podem conéixer històries de dones que han trencat barreres, que han desafiat els límits imposats i que han marcat la diferència en camps com la ciència, l’art, l’esport o la política.

Per això, organitzar activitats lectores no sols és una manera excel·lent de commemorar aquesta jornada, sinó també una oportunitat per a inspirar tant als més menuts com als adults a descobrir i valorar les veus femenines en la literatura i en la societat.

Literatura per als lectors més joves

Els llibres per a xiquets i joves tenen un gran potencial per a transmetre valors d’igualtat i diversitat. Un exemple destacat és Rosa Caramel d’Adela Turín, amb il·lustracions de Nella Bosnia, que conta la història d’un grup d’elefants on les femelles són obligades a ser de color rosa i a seguir unes normes estrictes. Amb una metàfora senzilla, però poderosa, el llibre mostra la importància de la llibertat i de qüestionar els estereotips de gènere.

Un altre llibre imprescindible és Contes de bona nit per a nenes rebels d’Elena Favilli i Francesca Cavallo, que reuneix històries reals de dones extraordinàries que han canviat el món en diferents àmbits, des de l’art fins a la ciència. Amb il·lustracions captivadores, aquest llibre és una font d’inspiració per a xiquets i xiquetes de totes les edats.

Per als més menuts, Jo vaig amb mi de Raquel Díaz Reguera és un àlbum il·lustrat que tracta sobre l’autoestima i la importància de ser un mateix sense renunciar a la pròpia essència per a agradar als altres. Un altre àlbum il·lustrat per a commemorar aquest dia seria Les princeses també es tiren pets d'Ilan Brenman, un àlbum d'èxit internacional que amb molt d'humor que ajuda a trencar amb els rols imposats per les princeses dels contes tradicionals.

Literatura per a lectors més majors

Per a un públic adolescent i adult, la literatura ofereix un ampli ventall d’obres escrites per dones o protagonitzades per personatges femenins forts i complexos. Nosaltres, després de Sílvia Soler és una novel·la que explora la relació entre germanes, la construcció de la identitat i la recerca de la pròpia veu en un món ple d’expectatives.

En l’àmbit de la narrativa contemporània, Dones d’Isabel-Clara Simó és una obra clàssica de la literatura valenciana que retrata diferents perfils de dones amb històries que interpel·len i emocionen.

Activitats per a celebrar el Dia de la Dona a l’aula

A més de fomentar la lectura d’aquestes obres, es poden organitzar activitats que permeten aprofundir en el paper de les dones en la literatura i promoure la igualtat. Una bona opció són els clubs de lectura temàtics, centrats en llibres escrits per dones o amb protagonistes femenines rellevants, que faciliten la reflexió i el debat entre lectors de totes les edats.

Per als més menuts, els contacontes amb àlbums il·lustrats resulten una eina ideal per a transmetre valors d’igualtat i diversitat d’una manera amena i accessible.

També es poden organitzar xarrades i debats sobre el paper de les dones en la literatura i la cultura, oferint un espai de reflexió i aprenentatge intergeneracional.

Finalment, els tallers d’escriptura creativa poden ser una excel·lent manera d’incentivar noves veus femenines, animant les participants a expressar-se i a compartir les seues històries.