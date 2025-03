8M a l'institut: educació en femení plural

El 8 de març és una data assenyalada per a la societat des de fa anys i també per als centres educatius. L’excusa o l’oportunitat de visibilitzar el treball fet, conéixer més les referents però, també, el camí que queda per a recórrer fins a arribar a la igualtat.

Així ho senten a l’IES Benicalap de València, on aposten per la coeducació, no només un dia, sinó tots els dies de l’any, però també preparen una setmana especial pel Dia de la Dona.

Aula s’ha reunit amb professorat i alumnat implicat que creu que en 2025 continua sent necessari treballar la igualtat a les aules i entre l’estudiantat. Valors que van impregnant-se curs rere curs i que milloren, a més de la societat present i futura, l’ambient al centre. Lluïsa Sifre és professora de l’optativa Taller d’aprofundiment d’igualtat i prevenció de violència de gènere, que oferten en 4t d’ESO i que «oferixen molts pocs centres valencians».

Amb 10 alumnes —entre ells, xics—, explica que aprofundixen en temes importants que treballen de forma transversal: «la prevenció de la violència de gènere el primer trimestre, amb el 25N; la igualtat, entorn del 8M; i la diversitat LGTBI pel 17 de maig i el 28 de juny". «Fem debats i treballs d’investigació, reflexionem, veiem pel·lícules, curts, documentals i els alumnes donen xarrades a altres classes, el que funciona molt bé, perquè entre iguals s’escolten més», assegura.

La professora explica que l’alumnat «coneix i se sap el discurs políticament correcte, però costa més traure les contradiccions que tots tenim», enfront de la igualtat i el masclisme estructural. «Està molt impregnat en la societat i, fins i tot, les persones que tenim més formació ens sorprenem per les idees que a vegades tenim», diu la professora.

El professorat reconeix que, malgrat l’esforç, «els models de relacions i les tendències en la música» són un entrebanc. També, la cosificació dels cossos que es veuen en xarxes socials —la perfecció en les xiques, els músculs en els xics— o altres tendències que es posen de moda.

Alumnes de l'IES Benicalap. / Daniel Tortajada

Per això, Miquel Gràcia, el coordinador d’Igualtat del centre, afirma que cal «un treball constant», més enllà de dates assenyades com el 8M, tot i que estos dies este i molts altres centres incrementen les accions. «Estem constantment treballant, tant en matèria com a través de diferents grups d’alumnat i professorat, que són espais segurs, i més enllà de les tutories; no parem. No només cal parlar d’igualtat, sinó pensar-se a si mateix», apunta.

Un d’estos grups és Femení Plural —no mixt– i també tenen Masculí Plural i LGTBeni. María José Rico és professora de Filosofia i forma part del primer grup, junt amb alumnes com Vera, Regina, Martina i Zaira, de 1r d’ESO. La docent explica que se reunixen una vegada a la setmana a l’hora del pati, i que les estudiants «mostren la seua inquietud referent a qüestions de la vida quotidiana que les preocupen, com els estereotips, l’assetjament sexual, les tasques domèstiques,els rols de gènere, les relacions, la menstruació... a més de notícies d’actualitat».

«És una estona lúdica, on la participació és lliure i no hi ha res d’acadèmic, però sí que crea vincles afectius fora de l’aula», afirma Rico. El coordinador afegix que es crea confiança amb les professores «i els conten si tenen algun problema».

Vera, una de les alumnes, valora tindre un espai on «ens interessem per coses que ens passen»; «lliurement i sense comentaris de ‘no és per a tant’», diu Martina, que assegura que quan parlen «totes sentim el mateix». Tenen clar que el missatge del 8M és «que no se’ns menyspree per ser dones», diu Vera.

«Que ens respecten i ens escolten, perquè encara hi ha gent que no es creu els problemes que tenim», afegix Regina. «Tots som iguals i cal respectar-nos», conclou Zaira, que també valora el clima de «confiança» que tenen en Femení Plural per a parlar de coses habituals, sense tabús.

«Intentem que, si tenen relacions, siguen sanes i boniques; que hi haja sororitat entre elles si discutixen, que relativitzen les diferències, que s’empoderen i senten que tenen força per a enfrontar certes situacions, i que les més majors ajuden a les més joves», diu Rico.

Carme Torras és la protagonista d'un mural al centre i el va visitar recentment. / Levante-EMV

Tot i que el professorat reconeix que ara no són temps fàcils —per la deriva reaccionària i discursos que se normalitzen, per exemple, a Youtube—, cal «posar límits i imposar-se», diu el director, Álex Gironés, a les xiques. El coordinador, Miquel Gràcia, assevera que hi ha un cert corrent de xics que «se senten atacats pel feminisme», però ell assegura que els estereotips de gènere també «encorseten els xics» als qui el sistema «també ataca constantment».

Per a Álex Gironés, el treball que fan al centre durant tot el curs és «una gota, que a poc a poc impregna i fa efecte». «Hi ha conductes que és difícil vore en este centre. L’alumnat sap que hi ha límits que no se poden sobrepassar i és molt reconfortant vore que hi ha moltes coses associades. Ens menegem junt amb la societat i esta ens ‘arrastra’, però la feina any rere any sí que es nota i ens fa més resistents enfront dels discursos d’odi», resumix. Ara, es preparen per al seu 8M.