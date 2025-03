Parlem de... Francesc Gisbert

Francesc Gisbert (Alcoi, 1976) és un escriptor dedicat a la divulgació de la llengua i cultura valenciana. Amb més de quaranta obres publicades, ha treballat diversos gèneres, des de la narrativa infantil amb "Misteris S.L." i "La Maria no té por", fins a la narrativa juvenil com "El misteri de la Lluna Negra" i "El secret de l’alquimista".

A la seua producció també inclou obres per a adults, com "Els lluitadors", una novel·la que explora la història d’Alcoi, i diversos materials didàctics per a l’ensenyament del valencià. A més de la seua tasca literària, Gisbert s’ha destacat com a divulgador de la cultura popular valenciana amb llibres com "Màgia per a un poble", que recupera les llegendes i tradicions del nostre territori. Aquesta passió per la cultura es complementa amb la seua capacitat per acostar la història a diferents generacions.

Qualitat de la seua obra

Francesc Gisbert ha rebut diversos premis que reconeixen la qualitat i l’impacte de la seua obra. Alguns dels més destacats inclouen el Premi Vicent Silvestre de Narrativa Infantil, el Premi Enric Valor de Literatura Juvenil, el Premi Ciutat de Benicàssim i el Premi Bernat Capó de Difusió de la Cultura Popular.

Els seus escrits es caracteritzen per un estil fresc i directe, capaç de fusionar el misteri i l’aventura amb elements de la nostra identitat cultural.

Gisbert sap crear mons fascinants que conviden els lectors a explorar els aspectes més màgics i també els més arrelats de la realitat valenciana, generant una connexió profunda amb les arrels de la nostra terra.

A través de les seues històries, transmet valors com la superació, el respecte per la tradició i la importància de mantindre viu el llegat cultural de la Comunitat Valenciana.