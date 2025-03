Un col·legi que mira al futur amb vocació internacional

L’horitzó europeu del Col·legi Fundación Flors de Vila-real és el resultat de més de 25 anys de treball, planificació i visió educativa. La seua trajectòria en Erasmus+ ha evolucionat des de les primeres mobilitats de professorat fins a convertir-se en un centre doblement acreditat. Un reconeixement que situa al centre concertat com a referent en internacionalització a la Comunitat Valenciana. El projecte ErasmusFLORS reflectix del compromís del centre «amb una educació humanista i europea, on l’aprenentatge transcendix les aules i es convertix en una experiència vital per a l’alumnat, el professorat i les famílies», apunten.

La història va començar molt abans que Erasmus+ es consolidara a Europa. En 1997, el centre ja va participar en el projecte Comenius European Partners in Communication, junt amb instituts d’Estocolm i Bruges. Aquella primera experiència va marcar el camí que, dues dècades després, ha cristal·litzat en ErasmusFLORS, «un pla que transforma la formació de l’alumnat i el professorat a través d’experiències internacionals», aseeguren des del centre.

Alumnat a Bèlgica. / Levante-EMV

Des de la seua acreditació Erasmus+ per a 2021-27, el Fundación Flors ha intensificat la seua activitat, ampliant el nombre de mobilitats i col·laboracions amb institucions europees. Gràcies a la seua participació en un consorci amb altres 22 centres valencians, l’alumnat d’FP ha realitzat pràctiques en empreses d’Itàlia, Bèlgica, Irlanda i Malta, de 92 dies i que doten a l’estudiantat de competències clau per a un mercat global.

A més de l’FP; la Secundària i Primària també han trobat en Erasmus+ una eina per al creixement. Un dels projectes més destacats és el Hackathon Flors-Aveiro, una iniciativa de robòtica escolar en col·laboració amb el Agrupamento de Escolas José Estevão de Portugal. Esta competició, inspirada en el certamen de robòtica VilaBOT (primer autonòmic, ara amb projecció internacional), ha permés a estudiants de Flors desplaçar-se a Portugal per a enfrontar-se a nous reptes tecnològics, enfortint així les seues habilitats en programació i disseny de robots.

Intervancis culturals i projectes amb Educació Especial

La internacionalització del centre s’estén també a l’àmbit artístic i social. Pròximament, els cors de Fundación Flors i l’escola Georg Christoph Lichtenberg de Kassel (Alemanya) uniran les seues veus en un intercanvi cultural. A més, el col·legi ha teixit aliances amb centres d’educació especial, com el projecte «Un món de colors: sóc capaç igual que tu», en col·laboració amb el CEE La Panderola, fomentant la inclusió i la diversitat.

Itàlia és un altre dels destins clau. Amb el projecte Vila-Fiorano Emotions, exploren l’educació emocional com a eina de benestar, utilitzant la natura i la tecnologia per a l’aprenentatge; i l’escola també manté llaços amb França. En 2023, va rebre a estudiants de l’institut Foligno (Itàlia) i de l’institut Descartes Montaigne de Liévin (França), amb estades de convivència a Vila-real. Per al curs 2024-25, està previst un nou intercanvi amb el centre francés.

Projecte del cor a Alemanya. / Levante-EMV

D’altra banda, des de 2020 el professorat ha realitzat estades a Itàlia, Bèlgica, Finlàndia, Irlanda i Suècia a través de programes de jobshadowing i cursos d’especialització. Gràcies a la seua doble acreditació, Fundación Flors continuarà «apostant per una educació internacional de qualitat», a través de mobilitats per a formació, pràctiques laborals, estades d’observació i projectes de col·laboració amb altres institucions educatives europees, tant per a l’alumnat i el professorat.

En els pròxims cursos, preveu «l’ampliació de mobilitats, així com la incorporació de nous socis europeus». «Cada nova mobilitat, cada projecte compartit i cada intercanvi consoliden el nostre caràcter europeu. Amb una mirada posada en el futur, el col·legi continua ampliant els seus horitzons per a oferir al seu alumnat una educació connectada amb el món», defensen.