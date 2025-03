Parlem... d’Anna Ballester

Anna Ballester és una figura clau en el foment de la lectura i la literatura infantil i juvenil a la Comunitat Valenciana. Professora de secundària, contacontes i experta en dramatització, ha combinat la seua passió per les històries amb una intensa tasca pedagògica per apropar la literatura a les aules i als joves lectors.

Amb una àmplia trajectòria en el món educatiu, ha impartit cursos de formació per al professorat, oferint recursos i estratègies perquè mestres i educadors treballen la literatura de manera creativa i engrescadora. A més, ha col·laborat en revistes especialitzades com CLIJ, Quaderns d’Animació Lectora o L’Illa, on ha reflexionat sobre com despertar el gust per la lectura des de la infància.

Ballester també ha treballat per donar visibilitat a la poesia, especialment l'escrita per dones. Durant anys, ha desenvolupat programes d’animació lectora on la poesia ha tingut un paper fonamental, reivindicant la importància d’incorporar-la en l’ensenyament i trencant amb la idea que és un gènere inaccessible.

El seu estil es caracteritza per una combinació de sensibilitat, passió i dinamisme. A través de la dramatització i el joc, aconsegueix que la literatura arribe als lectors d’una manera viva i propera. La seua capacitat per transmetre emocions i connectar amb el públic fa que les seues propostes no siguen només didàctiques, sinó també inspiradores i transformadores.

La seua dedicació a la literatura i a la lectura ha anat més enllà de les aules i la formació, portant històries i veus literàries a biblioteques, escoles i festivals. Com a membre del Consell Assessor de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, ha contribuït a projectes que acosten la literatura a tota la societat, consolidant-se com una referent en l’àmbit de l’animació lectora i la difusió cultural.