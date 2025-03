La poesia a l’aula com a eina per estimular la creativitat i expressar emocions

La poesia és molt més que un joc de paraules; és una eina poderosa per a despertar la imaginació, fomentar la sensibilitat i donar veu a les emocions. A l’aula, sovint es treballa la lectura i l’anàlisi de textos narratius, però la poesia mereix un espai propi, ja que permet als infants i joves expressar-se lliurement i explorar el llenguatge d’una manera diferent.

Quan es treballa la poesia amb creativitat, es transforma en una experiència motivadora i engrescadora que connecta amb l’alumnat i fa que descobrisca el poder de les paraules.

Activitats per a l’aula

Una manera de fer viure la poesia a l’aula és a través de jocs creatius que fomenten la participació activa. Per exemple, es pot començar amb el joc de la paraula perduda, on es llig un poema amb paraules clau en blanc i l’alumnat ha d’inventar alternatives per a completar-lo. Això no sols estimula la comprensió del text, sinó que també incentiva la creació literària. Una altra opció és la creació de poemes col·lectius: cada alumne escriu un vers i el passa al company o companya del costat per a continuar el poema, creant així un mosaic de versos que reflecteix la diversitat del grup.

Si volem que la poesia traspasse el paper i es convertisca en una experiència més sensorial, podem incorporar la música i la dramatització. Es poden recitar poemes acompanyats de ritmes creats amb instruments senzills, transformant així la lectura en una experiència rítmica i dinàmica. Igualment, dramatitzar un poema ajuda l’alumnat a comprendre millor el significat i a donar-li un sentit més personal. Estes activitats fan que la poesia siga una vivència memorable i no una simple lectura estàtica.

Recomanacions lectores

Pel que fa a les recomanacions de llibres de poesia per a l’aula, hi ha autors valencians imprescindibles per a acostar este gènere als més joves. Una proposta per als més menuts és Poemes menuts per a gent menuda, una xicoteta col·lecció de poesies "en clau infantil" per a animar als més xicotets i xicotetes de la casa a gaudir de versos, rimes i aprendre una nova manera de construir somnis amb l'ajuda de les paraules. També Poesia de nit i de dia de Teresa Broseta, un llibre de 20 poemes adreçats a les orelletes dels més menuts i primers lectors perquè comencen a jugar amb la poesia. Versos que ens endinsen al món de la fantasia per mitjà de l'abracadabra o del cant d'una sirena a les nits d'estiu.

Per als més majors, podem treballar 29 poemes per al dia a dia i un per a la nit de Carles Cano, recull vint-i-nou poemes per al dia a dia i un (si el lector s’hi atreveix) per a la nit. Són poemes de totes les formes i temes, des de composicions sobre animals fins a poesies dedicades als escriptors més estimats per l’autor, sempre amb l’humor, la imaginació i el sentit del ritme com a ingredients principals. També cal destacar Poemes romancers i altres versos xafarders de Marc Granell, una obra de composicions curtes, iròniques i atentes als detalls, plenes d’humanitat. Marc Granell és el poeta contemporani més llegit, tant per les generacions més joves com pels lectors i les lectores adultes i la seua obra s'estudia i es comenta als centres educatius de tot el nostre territori.

Dia Mundial de la Poesia

El Dia Mundial de la Poesia, 21 de març, és una oportunitat excel·lent per a transformar l’aula en un espai poètic. Es poden organitzar recitals, intercanvis de poemes entre classes, creació de poemes visuals amb il·lustracions o fins i tot una gimcana poètica on l’alumnat haja de trobar versos amagats per l’escola. Amb aquestes activitats, la poesia deixa de ser un simple text per a convertir-se en una experiència viva que deixa empremta en cada estudiant.

Amb l’acompanyament adequat, el professorat poden aprofitar la poesia per a construir un espai de creixement personal i col·lectiu dins de l’aula, un espai on els alumnes no només aprenen a llegir versos, sinó a sentir-los i viure’ls de manera profunda i autèntica.