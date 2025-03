A la recerca de nous antibiòtics com Fleming

La Universitat CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) ha iniciat la fase experimental del projecte Swiceu, dedicat a la cerca de nous antibiòtics en el medi natural amb la participació directa de 117 estudiants de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat dels centres Edelweiss, American School, Santa María del Puig, San Pedro Pascual i CEU San Pablo de València.

Els estudiants realitzen el mateix tipus d’experiments que van conduir a Alexander Fleming a la troballa de la penicil·lina, sota la direcció de 25 universitaris de graus de Ciències de la Salut de la CEU UCH, que els mostrem com aïllar microorganismes amb capacitat d’antibiosi en mostres de terra, seguint les fases experimentals: la dilució de les mostres; el sembrat en plaques de cultiu; i l’aïllat dels microorganismes amb capacitat antibiòtica enfront de bacteris testimoni.

El projecte està coordinat per la catedràtica de Microbiologia, Teresa Pérez Gracia; en les huit edicions, la CEU UCH ha involucrat a 961 escolars i 233 universitaris que han aïllat ja més de 6.000 colònies de microorganismes, detectant entre ells 487 productors de possibles antibiòtics.

Com destaca Pérez Gracia, «els morts per infeccions bacterianes multiresistents superen els 20.000 a l’any a Espanya. Això suposa que moren ja 20 vegades més persones per infeccions bacterianes que per accidents de trànsit només al nostre país. A nivell mundial, l’OMS estima que en 2050 es podria produir una mort cada tres segons en el món per esta causa, superant al càncer. Per això és imprescindible informar i conscienciar a la societat», apunta.