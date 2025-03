La primavera arriba amb poesia i literaratura als centres escolars

La poesia i la literatura protagonitzen el nou número d’Aula, el suplement educatiu que ix cada dimecres amb Levante-EMV. Cada 21 de març se celebra el Dia Mundial de la Poesia «una de les formes més preuades de l’expressió i identitat i lingüística de la humanitat», segons la Unesco. Per a commemorar esta data, un grup d’estudiants de l’IES Abastos de València va organitzar un recital de manera multidisciplinària, ja que van acompanyar els versos amb dansa i música.

Per altra banda, cada 2 d’abril se celebra el Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil, una data clau per a fomentar l’amor per la lectura des de la infància, que té un paper fonamental en el desenvolupament dels més menuts, ja que estimula la imaginació, enriqueix el seu vocabulari i els ajuda a comprendre millor el món que els envolta. La Fundació Bromera ens apropa este tema per a la seua pàgina al suplement.

Altre contingut d’Aula serà la ‘Lliga de Debat’, en la que han participat centenars d’alumnes valencians i ja es coneixen els guanyadors; i la ‘CVSkills’ en la que prop de 6.000 alumnes de l’1 al 3 d’abril en Feria València.