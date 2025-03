Com celebrar el Dia del Llibre Infantil i Juvenil a l’aula i en família

Cada 2 d’abril se celebra el Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil, una data clau per a fomentar l’amor per la lectura des de la infància. Esta jornada, instaurada en honor al naixement de l’escriptor Hans Christian Andersen, és una oportunitat ideal per a acostar els més menuts a la literatura i incentivar el seu interés pels llibres a través d’activitats divertides i educatives. La literatura infantil té un paper fonamental en el desenvolupament dels més menuts, ja que estimula la imaginació, enriqueix el seu vocabulari i els ajuda a comprendre millor el món que els envolta.

A més, llegir des de ben menuts afavoreix la creació d’un hàbit lector que pot perdurar tota la vida. Per això, és important aprofitar esta celebració per a oferir-los experiències positives amb els llibres i fer-los descobrir històries que els emocionen i els inspiren. Tant a l’aula com en família, hi ha múltiples maneres de celebrar este dia i convertir-lo en una experiència enriquidora per als xiquets i xiquetes, des de la lectura compartida fins a activitats creatives que fomenten la passió pels contes i la narrativa.

Activitats per a celebrar a l’aula

A l’escola, els docents poden organitzar activitats lectores que fomenten la creativitat. Una proposta interessant és la creació d’un racó de lectura temàtic amb contes clàssics i obres d’autors valencians, acompanyat de dinàmiques participatives com la lectura en veu alta o una dramatització d’un conte. També es poden proposar jocs de creació literària, com inventar un nou final per a un conte conegut o elaborar microrelats inspirats en els llibres favorits de la classe. A més, es pot fomentar la lectura compartida entre alumnes de diferents edats, on els més majors expliquen històries als més menuts, creant així un ambient de col·laboració i aprenentatge.

Idees en família

Per a les famílies, llegir junts abans de dormir, visitar una biblioteca o fer una sessió de contacontes a casa són activitats senzilles però molt efectives per a reforçar el vincle amb els menuts a través de la literatura. També es poden organitzar tallers creatius relacionats amb la lectura, com dibuixar escenes del seu conte preferit o crear punts de llibre personalitzats amb frases inspiradores. A més, una altra activitat molt enriquidora és gravar un audioconte en família, on cada membre interprete un personatge, la qual cosa ajudarà a treballar l’expressió oral i la imaginació.

Autors valencians

Promoure la lectura d’autors infantils valencians també és una bona iniciativa per a fer valdre la riquesa de la literatura pròpia. Autors com Enric Lluch, Carles Cano o Mercé Climent han creat històries meravelloses que captiven els joves lectors i els acosten a la cultura valenciana a través de les seues narracions. A més, llibres com La Maria no té por de Francesc Gisbert ofereix una història d’aventura i emoció que desperta l’interés dels més menuts per la lectura.

Imaginació i coneixement

Celebrar el Dia del Llibre Infantil i Juvenil no sols ajuda a despertar l’interés per la lectura, sinó que també fomenta la imaginació, la comprensió lectora i el pensament crític des de la infància. Els llibres són finestres obertes a mons infinits i eines fonamentals per al desenvolupament emocional i intel·lectual dels xiquets i xiquetes. Tant a l’aula com en família, cada acció que aprope els més menuts als llibres és un pas més per a convertir-los en futurs lectors apassionats i compromesos amb la cultura escrita.

Per això, celebrar esta jornada amb il·lusió i creativitat contribuirà a fer que els llibres es convertisquen en companys inseparables al llarg de la vida.