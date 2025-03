Més de 60 centres participen en la Lliga de Debat

Centenars d’alumnes valencians han participat enguany en les fases locals de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat, una iniciativa de la Xarxa Vives d’Universitats que té com a objectiu potenciar l’ús de la paraula, el diàleg i l’intercanvi d’idees, amb el valencià com a llengua vehicular. Les universitats públiques valencianes han acollit les competicions locals, on l’alumnat de 4t d’ESO, Batxillerat i FP ha debatut sobre la qüestió: «És el culte al cos una amenaça per a la salut?».

Esta temàtica, d’actualitat i d’alt impacte social, ha convidat els joves a reflexionar sobre la relació entre salut, cultura i valors ètics. Els participants s’han preparat durant tot el curs per defensar tant la posició a favor com en contra, demostrant les seues habilitats argumentatives i de comunicació. Un jurat format per experts de l’ensenyament i la comunicació ha valorat aspectes clau com el treball en equip, la solidesa de l’argumentació, la fluïdesa de les intervencions, la qualitat del discurs, així com aspectes formals de l’exposició i posada en escena.

Equip de la UPV. / Levante-EMV

Un curs més, l’èxit de la competició queda palés en la participació de 60 centres educatius valencians. L’increment de participació respecte a edicions anteriors demostra l’interés creixent per este tipus d’activitats acadèmiques i la importància de fomentar la comunicació efectiva entre els joves.

Els equips guanyadors de les fases valencianes són l’IES Enric Valor (Castalla) per la Universitat d’Alacant (UA); l’IES Professor Broch i Llop (Vila-real), per la Universitat Jaume I (UJI); l’IES Misteri d’Elx (Elx), per la Universitat Miguel Hernández (UMH); l’IES La Garrigosa (Meliana), per la Universitat Politècnica de València (UPV); i l’IES Ramon Llull (València), per la Universitat de València (UV).

Ara representaran la seua universitat en la fase final de la competició, que tindrà lloc del 2 al 4 d’abril a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.