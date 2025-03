Prop de 6.000 alumnes passaran per les CVSkills

La gran cita de la Formació Professional en la Comunitat Valenciana, «CVSkills 2025», ha despertat un enorme interés entre la comunitat educativa. Prop de 6.000 alumnes d’ESO i d’ensenyaments postobligatoris de quasi 90 centres han confirmat la seua visita a este esdeveniment, que tindrà lloc de l’1 al 3 d’abril en Feria València.

A més, finalitzat el termini per a sol·licitar visites guiades, s’ha consolidat una gran participació d’alumnat, que tindrà l’oportunitat de viure de prop esta experiència immersiva en la Formació Professional.

Les visites guiades per a alumnat d’ESO i Batxillerat inclouran una xarrada informativa sobre les oportunitats de la FP i un recorregut per les 38 modalitats de competició, on alumnat del Grau Superior de Guia, Informació i Assistències Turístiques de l’IES Benlliure de València, CIPFP Mislata i IES Sant Vicent Ferrer de València explicarà les particularitats de cada disciplina.

Les CVSkills 2025, conegudes com les ‘Olimpíades’ de l’FP, són una competició, però també una experiència única per a conéixer de primera mà les possibilitats de la Formació Professional i el seu paper com a motor d’ocupació i innovació. Estes competicions de destreses —skills— suposen un valuós instrument divulgatiu dels cicles formatius i un mitjà per a estimular a estudiants, professorat i empreses, a més d’una plataforma d’intercanvi i un fòrum de debat sobre l’evolució dels estàndards professionals, la qualitat i la innovació en els diferents sectors productius.

L’edició de CVSkills 2025 comptarà amb més de 300 competidors, representats en 38 modalitats. D’estos campionats autonòmics eixirà l’equip que representarà a la Comunitat Valenciana en el campionat nacional, SpainSkills.

L’alumnat guanyador d’esta competició acudirà al gran aparador nacional de l’FP, «SpainSkills», en la seua edició de 2026. Dels guanyadors d’eixa competició entre totes les CC AA es formarà un equip que representarà Espanya tant a les competicions europees (EuroSkills) com a les mundials (WorldSkills). Cal recordar, que els últims cursos, sempre hi ha hagut estudiants valencians a la ‘selecció’ espanyola d’FP.

Enguany, a les proves valencianes es convoquen 38 modalitats de competició agrupades en sis àrees: Transport i logística; Tecnologia de la construcció i instal·lacions; Tecnologia de la fabricació; Tecnologia de la informació i de la comunicació; Arts creatives i moda, i Serveis socials i personals.

Més de 500.000 euros

Per a este curs, la Conselleria d’Educació ha adjudicat un pressupost de 517.083,93 euros per a finançar l’organització i coordinació dels campionats autonòmics de Formació Professional CV-Skills.

Els campionats de Formació Professional, de caràcter biennal, s’organitzen perquè l’alumnat puga competir i mostrar les seues destreses en les diferents especialitats d’FP que es convoquen i constitueixen un punt de trobada entre professionals, professorat i alumnat.