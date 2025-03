Tallers per a conscienciar sobre la protecció marina en el Dia Mundial de l’Aigua

En el marc de la celebració del Dia Mundial de l’Aigua, la Fundació Oceanogràfic s’ha unit a la jornada educativa organitzada per l’Ajuntament de València, a través de la regidoria del Cicle Integral de l’Aigua, en col·laboració amb diverses entitats, entre elles Emivasa, la Unió de Persones Consumidores de la Comunitat Valenciana, l’Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris (AVACU) i l’Oficina de l’Energia.

L’esdeveniment s’ha celebrat aquest dilluns al Parc Central de València i ha tingut com a objectiu conscienciar a escolars de tercer i habitació primària del CEIP Pablo Neruda i CEIP Rafael Mateo Cámara sobre la importància de l’aigua i la protecció dels ecosistemes marins i costaners, en un context on la gestió sostenible de l’aigua es torna cada vegada més urgent enfront dels desafiaments del canvi climàtic.

La Fundació Oceanogràfic, referent en la conservació marina, ha aportat la seua experiència en la part marítima i costanera del cicle integral de l’aigua a través d’una sèrie de tallers lúdic-educatius dissenyats per a facilitar l’aprenentatge de manera interactiva i accessible.

Experiments científics en l’OceanLab. / Aula

Seguint la metodologia d’experiments científics itinerants, cada taller ha tingut una duració de 15 minuts, permetent als escolars descobrir conceptes essencials sobre el cicle de l’aigua i la seua relació directa amb la biodiversitat marina.

En aquesta ocasió, la Fundació Oceanogràfic ha apostat per l’exhibició de la seua «Oceanlab», un recurs divulgatiu en format laboratori portàtil que permet als participants conèixer de primera mà algunes de les iniciatives de conservació marina impulsades per l’entitat.

A través d’aquests tallers, s’ha enfocat l’activitat en la sensibilització sobre la protecció d’espècies i ecosistemes marins i els efectes del canvi climàtic.

Durant tot el matí prop de 150 escolars de tres centres educatius de la zona han participat de les diferents activitats. Organitzats en grups reduïts, han realitzat passes successius per cadascun dels espais habilitats, garantint així un aprenentatge dinàmic i participatiu.

Enguany l’efemèride s’ha centrat en la importància de conservar les glaceres com un dels principals reservoris d’aigua dolça del planeta.

Detall d’un dels experiments. / Aula

Tal com ha assenyalat Pepa Ferrando, responsable d’Educació de l’Oceanogràfic de València, «accions com aquesta ens permeten transmetre la importància de l’aigua com a recurs essencial i sensibilitzar als més joves sobre la necessitat de protegir els oceans, ja que són una part fonamental del Cicle Integral de l’Aigua i un motor climàtic».

Des de la Fundació Oceanogràfic es destaca la importància de portar aquest tipus d’activitats a diferents espais públics de la ciutat de València i de difondre-les a través de canals digitals, amb la finalitat d’amplificar el seu abast i sensibilitzar a un públic més ampli.

De fet, encara que la participació física es va limitar a una jornada presencial, l’entitat reforça la seua acció divulgativa en les seues xarxes socials canals digitals, amb la finalitat de contribuir a una major conscienciació col·lectiva sobre la preservació dels ecosistemes aquàtics i marins.