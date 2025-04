L’educació per la pau compleix vint anys en un centre de la Malva-rosa

L’IES Isabel de Villena de València, ubicat al barri de la Malva-rosa, ha celebrat els vint anys d’una iniciativa educativa i transformadora per als estudiants del centre que aposta pel diàleg i la mediació per a resoldre conflictes en el centre.

Al projecte sobre mediació per a resoldre conflictes, es forma a l’alumnat des de primer de l’ESO, a més d’alumnat voluntariat, i es prepara a un grup de tercer, quart i primer de batxillerat per a resoldre conflictes i reunir a les dues parts per a que puguen dialogar i a través la mediació resoldre el problema. És una forma de que l’alumnat s’involucre i siguen ells mateixos els que parlen i resolguen conflictes de forma no violenta, apostant per la pau. Al reportatge, que es podrá llegir demà en el suplement educatiu Aula, es veurà com ha canviat l’ambient en l’institut en aquests vint anys.

Altre reportatge tractarà amb un expert com afecta als menors l’exposició de la seua imatge per internet per part dels seus pares.

També tindrem als guanyadors concurs escolar de la ONCE; La tira de Ciro; i les pàgines de l’Oceanogràfic i de la Fundació Bromera.