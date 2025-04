Dues històries de supervivència en el quiròfan de l’Oceanogràfic

Cada any, multitud d’animals marins són víctimes accidentals de l’activitat humana. Molts d’ells aconseguixen sobreviure gràcies a la xarxa de col·laboració entre pescadors, autoritats ambientals i equips científics. Dues històries recents —una tortuga atrapada durant setmanes en el port de Torrevieja i un jove mascarell que va quedar capturat de manera accidental en una xarxa de pesca— posen en valor la importància dels protocols d’actuació.

Tots dos animals van ser tractats amb èxit quirúrgicament per l’equip de la Fundació Oceanogràfic i, en el cas de l’au marina, també pels professionals del Centre de Recuperació de Fauna «La Granja del Saler».

La tortuga Caretta caretta, batejada com a Nuca, portava més d’un mes nadant atrapada a l’interior del port de Torrevieja. L’animal, una femella de 58 kg amb una aleta davantera amputada per una lesió prèvia, s’alimentava del rebuig de l’activitat pesquera. No obstant això, els biòlegs van començar a notar alteracions en el seu comportament i van activar l’operatiu de rescat, amb la col·laboració de l’Ajuntament i el Real Club Nàutic.

En arribar al port, dos bussos de l’Oceanogràfic van aconseguir capturar a la tortuga utilitzant tècniques que van minimitzar el seu estrés. Ja a l’Arca de la Mar, el centre de recuperació de l’Oceanogràfic (CACSA-GVA), se li va realitzar una avaluació veterinària completa. La sorpresa va ser trobar un ham en el seu esòfag.

Ham que s'havia menjat. / Levante-EMV

Gràcies a una intervenció endoscòpica, l’equip veterinari va aconseguir extraure’l sense necessitat de cirurgia oberta. Actualment, Nuca es troba en fase de recuperació sota constant seguiment, fins que puga tornar a la mar. Amb ella, ja són més de 900 les tortugues marines ateses per l’Arca de la Mar des de la seua creació.

Un mascarell també amb un ham

Una setmana més tard, un altre cas va mobilitzar al personal de l’Oceanogràfic. Un mascarell comú (Morus bassanus), una au marina migratòria coneguda per la seua manera de pescar en picat, va ser trobat atrapat en un palangre —aparell de pesca— durant una jornada de pesca. Gràcies a l’avís d’una embarcació pesquera, l’exemplar va ser traslladat al Centre de Recuperació de Fauna «La Granja del Saler», dependent de la Conselleria de Medi Ambient.

El mascarell atés. / Levante-EMV

Les radiografies van confirmar la presència d’un ham en l’estómac de l’au. Gràcies al conveni de col·laboració entre totes dues institucions, l’animal va ser derivat a la clínica veterinària de l’Oceanogràfic, on se li van realitzar proves complementàries, inclòs un TAC, i posteriorment es va dur a terme una endoscòpia per a extraure l’objecte.

Després de la seua recuperació, el mascarell va ser alliberat a la platja del Perellonet, marcant un altre èxit en el treball conjunt entre entitats públiques i privades. Ambdós casos mostren com la tecnologia mèdica, l’experiència veterinària i el treball coordinat permeten salvar vides i conservar espècies. També evidencien la rellevància de l’educació ambiental: conéixer la fauna marina, comprendre les seues amenaces i actuar des de la prevenció resulta clau.