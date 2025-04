Més de 30 professionals valencians dibuixen en un Camacuc especial

Després de 40 anys la revista ‘Camacuc’ pot pressumir d’haver mantingut la seua essència i, sobretot, la seua raó de ser. Fa quatre dècades la falta de publicacions infantils en valencià va motivar el seu naixement—de la mà de persones relacionades amb l’ensenyament— i des d’aleshores la revista s’ha convertit en un referent del món editorial.

Al 2024 Camacuc va celebrar el seu quaranta aniversari, una fita molt important que es va vore enfosquida per la dana del 29 d’octubre que va devastar diversos pobles de l’Horta Sud, entre ells Paiporta, on es troba la seu de la revista.

L’aigua i el fang s’emportaren bona part dels 40 anys d’història de Camacuc però, com diu Joan Escrivà, responsable actual, «des del primer moment rebérem un allau de solidaritat i sentírem l’estima de totes les persones, associacions, institucions... que ens féren entendre la importància de continuar editant»

45 històries en valencià

No es renaix tots els dies, per això, tornar a editar Camacuc «ha sigut molt important, per al projecte i per al món del còmic», afirma. La revista és un referent del seu gènere i ofereix als i les dibuixants valencians l’oportunitat de crear en la seua llengua, per això, calia celebrar el retorn amb una edició molt especial, com diu Escrivà «comptar amb les històries de Sento, de Miquel Calatayud o de Cristina Duran i amb una portada de Paco Roca al Camacuc és un somni. Els nostres subscriptors i subscriptores gaudiran moltissim d’aquesta edición i a nosaltres ens ha donat molta força».

El número 227 de Camacuc té 68 pàgines i 45 històries amb els personatges de sempre i altres nous, a més de les seccions habituals: la Barraqueta de la Ciència, el conte, els passatemps…arribarà a totes i tots els lectors al mes d’abril però Joan Escrivà aclareix que «com en altres ocasions quan es fa una nova subscipció enviem sempre el numero d’abans, això vol dir que les noves subscripcions que es facen fins a juny, rebran esta edició especial».

El renaixement de Camacuc deixa una edició especial, «una publicació única, que segur passarà a formar part de la història del còmic valencià, per la qualitat de les històries i per la generosa resposta de les il·lustradores i els il·lustradors valencians davant la catràstrofe». Com va dir Joan Escrivà a una enrevista per a Levante-EMV: «Camacuc va nàixer a l’escola i va continuar reivindicant-se; pràcticament tota l’història de Camacuc ha sigut una història de resistència».